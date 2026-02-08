Почти как АЭС: на какую мощность украинцы накупили зарядных станций

По состоянию на конец января украинский рынок резервного питания оценивали в 1,6 гигаватт суммарной накапливаемой емкости зарядных станций, установленных в домах и бизнесе. При этом их совокупная мощность превышала 3 гигаватта – это почти столько же, сколько производит Южноукраинская АЭС.

Сколько зарядных станций купили украинцы?

Интересно, что 62% рынка приходилось именно на EcoFlow. Об этом Delo.ua сообщил соучредитель DroneUA Валерий Яковенко.

Эксперт рассказал, что даже в сильные морозы при температуре минус 10 – 15 градусов Киев потребляет около 2 гигаватт.

То есть это на целый гигаватт меньше, чем потенциальная совокупная мощность, которая уже есть у владельцев домашних и бизнес зарядных станций.

В периоды между пиками спроса самыми популярными остаются системы с емкостью 256 – 1 000 ватт-часов прежде всего для пользователей и домохозяйств. Во время блэкаутов приоритет смещается на более мощные решения по 1 000 – 2 000 ватт-часов, которые могут обеспечить резервное питание для дома.

В свою очередь бизнес чаще выбирает энергонезависимые системы большой емкости до 90 киловатт-часов, нередко сочетая их с собственными генераторами. По словам Яковенко, прежде всего это делают с целью поддержки критически важной инфраструктуры, в частности в ИТ-секторе, а также для обустройства рабочих пространств – в меньшем объеме.

Весь период, который мы сегодня анализируем, – это период повышенного спроса. Мы начали энергетическое направление в 2021 году и чувствовали системный рост рынка в течение 2022 года – до 10 октября, когда произошел первый пик потребления энергонезависимых технологий,

– рассказал эксперт.

Какие цены на зарядные станции?

Яковенко говорит, что цены на приборы не изменились, однако из-за энергетического кризиса и постоянных враждебных атак на рынке появилось немало спекулянтов. Новые партии техники часто быстро выкупают, чтобы потом перепродать с большой наценкой.

Отдельные позиции дорожают на 20 – 30% из-за дефицита производства и длительной морской логистики. Иногда в стоимость закладывают авиадоставку, но даже такие модели становятся объектом спекуляций на фоне повышенного спроса.

Эксперт добавил, что среди EcoFlow наибольшим спросом в течение года пользуются зарядные станции в ценовом диапазоне 20 – 30 тысяч гривен.

В периоды ажиотажа растут продажи более дорогих моделей по 50 – 80 тысяч гривен, преимущественно из-за большей доли станций высшей мощности.

