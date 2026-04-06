Зарплата в 8 тысяч гривен: какая пенсия предусмотрена таким украинцам
- Размер пенсии зависит от зарплаты и страхового стажа, с зарплатой 8 тысяч гривен и стажем 25 лет пенсия составит 2 454 гривны.
- В Украине для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет стажа, в 63 года – 23 года, а в 65 лет – 15 лет.
Размер зарплаты, которую получает человек, напрямую влияет на сумму пенсии, которую ему будут выплачивать в будущем. Однако не следует забывать и о количестве страхового стажа.
Какая пенсия предусмотрена с зарплатой в 8 тысяч гривен?
Размер пенсии по возрасту определяется индивидуально, но по конкретной формуле, о чем пишет ПФУ.
Читайте также Работа на пенсии имеет последствия: действительно ли выгодно работать после 60
Если человек приобрел право на назначение пенсии по возрасту, то ее размер определяется по такой простой формуле: П = Зп х Кс.
Буквы расшифровываются просто:
- П – размер пенсии (его указывают в гривнах);
- Зп – это заработная плата или доход застрахованного лица, которая определена тоже в гривнах;
- Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица.
Например, человек имеет стаж 25 лет. То есть он четверть века работал официально. При этом сумма зарплаты у него составляла 8 тысяч гривен.
Обратите внимание! При таких обстоятельствах, доход следует умножить на коэффициент: 8 000 × 0,25. А 25% от 8 тысяч гривен – это 2 тысячи гривен.
В то же время рассчитать размер пенсии можно и с помощью Пенсионного калькулятора. Там следует указать все важные показатели.
Например, если человек выйдет на пенсию на общих условиях с 65 лет и по стажу в 25 (с учетом зарплаты 8 тысяч гривен), то размер пенсии составит 2 454 гривны.
Важно! Напомним также, что в Украине изменились требования к стажу. Сейчас, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, следует иметь не менее 33 лет; после 63 лет – не менее 23 лет; после 65 лет – не менее 15 лет.
Что еще следует знать пенсионерам?
- Правительство приняло постановление, которое расширяет основания для подтверждения факта постоянного проживания лиц на территории населенных пунктов, отнесенных к зоне безусловного, а также добровольного отселения по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года. Это необходимо для назначения доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, которые имеют статус пострадавших вследствие ЧАЭС.
- Кроме того, с 1 апреля украинцы могут получить денежную помощь. В частности выплата предусмотрена для пенсионеров по возрасту. Речь идет о поддержке в размере 1 500 гривен. Средства перечислят в течение апреля. Как отметили в правительстве, деньги поступят на банковские счета или через Укрпочту. Подавать дополнительные обращения не нужно.