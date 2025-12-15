Минималка вырастет, а денег больше не станет: чего ждать в 2026 году
- С 1 января 2026 года минимальная зарплата в Украине вырастет с 8 000 до 8 647 гривен.
- Без надлежащего контроля и поддержки бизнеса, номинальный рост доходов может не улучшить покупательную способность населения.
Повышение минимальной заработной платы с 1 января 2026 года – решение, которое может вызвать неоднозначный эффект. Дело в том, что это может привести как к увеличению доходов, так и к рискам инфляции и давлению на бизнес. Всего в Украине минималка с нового года вырастет более чем на 600 гривен.
Что провоцирует повышение минимальной зарплаты?
Для 24 Канала эксперт по корпоративному управлению Елена Нусинова рассказала, что, с одной стороны, повышение минималки – это почти единственный быстрый инструмент поддержки внутреннего спроса.
Когда у людей появляется больше "белых" денег, то есть официальных, они начинают больше тратить – на базовые товары, услуги, локальный бизнес. Для экономики, которая живет в условиях войны и ограниченных инвестиций, это важный фактор удержания оборота.
С другой стороны, для малого и среднего бизнеса минимальная зарплата – это не абстрактная макроэкономическая цифра, а прямая статья расходов. В сфере услуг, торговли, логистики, строительства фонд оплаты труда часто является ключевым элементом себестоимости.
То есть резкое повышение минималки влечет за собой и повышение зарплат везде, ведь бизнес в противном случае может потерять работников.
В результате предприниматели или также повышают цены, или сокращают персонал, или ищут "серую" модель выживания.
Напоминаем, что бюджет на 2026 год приняли с повышением минимальной заработной платы. Таким образом, с 1 января нового года минималка с 8 000 гривен вырастет до 8 647 гривен. Согласно приложением к постановлению №946, средняя заработная плата достигнет 30 тысяч гривен: первый сценарий прогноза в приложении составляет 30 240 гривен ежемесячно, а второй – 30 032 гривны ежемесячно.
Станут ли доходы украинцев больше?
Как рассказывает Елена, после повышения зарплаты номинально доходы украинцев вырастут, впрочем без контроля цен, инфляции и поддержки бизнеса, такое повышение быстро "съедят" высокие цены.
В таком случае покупательная способность или вырастет минимально, или вообще останется на том же уровне,
– объясняет Нусинова.
В то же время в этой ситуации безусловно выигрывает государство, ведь высокие "белые" зарплаты, то есть официальные, означают большие поступления НДФЛ, ЕСВ и военного сбора. А это напрямую идет на оборону, соцвыплаты и наполнение бюджета.
Кроме того, выигрывают еще и те категории населения, чьи доходы привязаны к минималке, а это бюджетники, часть ВПО, социально уязвимые группы.
Что будет с повышением зарплаты в 2026 году?
Елена Нусинова прогноза, что в 2026 году возможны 2 разных сценария в соответствии с повышением минимальной зарплаты.
- Если повышение будет умеренным и подкрепленным политикой НБУ и программами поддержки малого и среднего бизнеса, то экономика Украины "переварит" это без шоков.
- Если же решение будет резким и политическим, без учета экономики, то эффект будет таким: инфляция, тенизация и потеря рабочих мест в наиболее чувствительных секторах.
В итоге, повышение минимальной зарплаты – это не ошибка и не панацея, а инструмент. Его эффективность зависит не от цифры в законе, а от того, способна ли экономика генерировать добавленную стоимость,
– говорит эксперт по корпоративному управлению.
Таким образом реальный рост благосостояния украинцев начнется не с ростом минималки, а с экономики, которая начнет создавать больше, а не просто перераспределять имеющиеся ресурсы.
Какая зарплата в Украине в конце 2025 года?
По состоянию на октябрь 2025 года в столице Украины средняя заработная плата достигла более 40,7 тысячи гривен. Такой показатель выше среднего по стране. В частности самые высокие доходы у работников сферы IT, добывающей промышленности и финансового сектора.
Кроме того, выше среднего в Киеве получают в государственном управлении, энергетике и перерабатывающей промышленности. А самые низкие – в образовании, строительстве и сфере питания.
Сейчас столичные работники в ИТ получают в среднем почти 77 тысяч гривен, в добывающей отрасли – более 68 тысяч гривен, а в финансах – около 61 тысячи гривен.
Зато молодой учитель в Киеве со стажем в 5 лет и 31,5 часами уроков в неделю получает зарплату в 18 тысяч гривен со всеми надбавками.