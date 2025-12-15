Мінімалка зросте, а грошей більше не стане: чого чекати у 2026 році

Підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2026 року – рішення, яке може викликати неоднозначний ефект. Річ у тім, що це може призвести як до збільшення доходів, так і до ризиків інфляції й тиску на бізнес. Загалом в Україні мінімалка з нового року зросте на понад 600 гривень.

Що провокує підвищення мінімальної зарплати?

Для 24 Каналу експертка з корпоративного управління Олена Нусінова розповіла, що, з одного боку, підвищення мінімалки – це майже єдиний швидкий інструмент підтримки внутрішнього попиту.

Коли в людей з'являється більше "білих" грошей, тобто офіційних, вони починають більше витрачати – на базові товари, послуги, локальний бізнес. Для економіки, яка живе в умовах війни та обмежених інвестицій, це важливий фактор утримання обороту.

Олена Нусінова Доктор економічних наук (Д.Е.Н. MBA, DBA), експертка з корпоративного управління З іншого боку, для малого і середнього бізнесу мінімальна зарплата – це не абстрактна макроекономічна цифра, а пряма стаття витрат. У сфері послуг, торгівлі, логістики, будівництва фонд оплати праці часто є ключовим елементом собівартості.

Тобто різке підвищення мінімалки тягне за собою та підвищення зарплат всюди, адже бізнес у протилежному випадку може втратити працівників.

У результаті підприємці або також підвищують ціни, або скорочують персонал, або ж шукають "сіру" модель виживання.

Нагадуємо, що бюджет на 2026 рік ухвалили із підвищенням мінімальної заробітної плати. Таким чином, з 1 січня нового року мінімалка з 8 000 гривень зросте до 8 647 гривень. Відповідно до додатка до постанови №946, середня заробітна плата сягне 30 тисяч гривень: перший сценарій прогнозу в додатку становить 30 240 гривень щомісяця, а другий – 30 032 гривні щомісяця.

Чи стануть доходи українців більшими?

Як розповідає пані Олена, після підвищення зарплати номінально доходи українців зростуть, втім без контролю цін, інфляції та підтримки бізнесу, таке підвищення швидко "з'їдять" вищі ціни.

У такому разі купівельна спроможність або зросте мінімально, або взагалі залишиться на тому ж рівні,

– пояснює Нусінова.

Водночас у цій ситуації безумовно виграє держава, адже вищі "білі" зарплати, тобто офіційні, означають більші надходження ПДФО, ЄСВ та військового збору. А це напряму йде на оборону, соцвиплати та наповнення бюджету.

Крім того, виграють ще й ті категорії населення, чиї доходи прив'язані до мінімалки, а це бюджетники, частина ВПО, соціально вразливі групи.

Що буде із підвищенням зарплати у 2026 році?

Олена Нусінова прогнозу, що у 2026 році можливі 2 різні сценарії відповідно до підвищення мінімальної зарплати.

Якщо підвищення буде помірним й підкріпленим політикою НБУ та програмами підтримки малого та середнього бізнесу, то економіка України "переварить" це без шоків.

Якщо ж рішення буде різким та політичним, без урахування економіки, то ефект буде таким: інфляція, тінізація і втрата робочих місць у найбільш чутливих секторах.

У підсумку, підвищення мінімальної зарплати – це не помилка та не панацея, а інструмент. Його ефективність залежить не від цифри в законі, а від того, чи здатна економіка генерувати додану вартість,

– каже експертка з корпоративного управління.

Таким чином реальне зростання добробуту українці почнеться не зі зростанням мінімалки, а з економіки, яка почне створювати більше, а не просто перерозподілятиме наявні ресурси.

Яка зарплата в Україні наприкінці 2025 року?