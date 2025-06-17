Зарплата госслужащих: сколько чиновники зарабатывают в Украине
- Зарплата госслужащих состоит из двух частей в Украине состоит из двух частей: постоянная (фиксированная) и вариативная (дополнительные стимулы).
- Обновлены надбавки к окладам за ранги, которые варьируются от 200 до 1 000 гривен в зависимости от ранга.
Зарплата большинства госслужащих в Украине рассчитывается индивидуально. На ее размер влияют ранги и срок работы.
Структура зарплаты госслужащего
Зарплата государственного служащего состоит из двух частей: постоянная и вариативная заработная плата, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.
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- Постоянная заработная плата
Это фиксированная выплата и основное вознаграждение за выполнение должностных обязанностей.
Должностной оклад: с 1 января 2026 года – не менее 2,5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а максимально возможный должностной оклад для руководителей центральных органов власти составит не более 15 минимальных окладов для служащих местного уровня.
Надбавка за выслугу лет: 2% за каждый год стажа (но не более 30%).
- Вариативная заработная плата
Это дополнительные стимулы, среди которых:
- Месячная премия – до 30% должностного оклада;
- Квартальная премия – до 90% должностного оклада;
- Премия по результатам ежегодного оценивания.
Общий размер премий, которые может получить государственный служащий за год, – не более 30% фонда его постоянной заработной платы за год.
Надбавки и компенсации для госслужащих
Недавно правительство обновило порядок начисления зарплаты для госслужащих по классификации должностей. Также обнародовали размеры надбавок к окладам за ранги таких работников в государственных органах, где была проведена классификация должностей госслужбы на 2025 год.
Речь идет о следующих суммах:
- для девятого ранга – 200 гривен;
- для восьмого ранга – 300 гривен;
- для седьмого ранга – 400 гривен;
- для шестого ранга – 500 гривен;
- для пятого ранга – 600 гривен;
- для четвертого ранга – 700 гривен;
- для третьего ранга – 800 гривен;
- для второго ранга – 900 гривен;
- для первого ранга – 1 000 гривен.
Также должностные лица имеют право на дополнительные гарантии и компенсации. Среди них – денежная помощь к ежегодному отпуску, компенсация за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне и корректирующие коэффициенты.