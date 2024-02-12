Не учли зарплату с Севера: почему ПФУ может проигнорировать эти выплаты при исчислении пенсии

Иногда случается так, что при исчислении пенсии ПФУ может не учесть зарплаты на Севере до 2000 года. Несмотря на это со стажем подобных проблем нет. На это есть несколько причин.

Почему зарплату Севера могут не учесть

Сергей Коробкин, независимый консультант издания "На Пенсии" объяснил, что сейчас при исчислении пенсии учитывают зарплату за период после 1 июля 2000 года. Зато выплаты, которые лицо получало ранее этой даты учитываются только по желанию украинца и при наличии первичных документов на основании которых была выдана справка.

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Очевидно, что сегодня у органов Пенсионного фонда Украины нет возможности направить соответствующий запрос в компетентные органы России. Есть еще один аспект. За работу в районах Крайнего Севера к зарплате начислялись льготные коэффициенты,

– сообщил Коробкин.

Согласно действующим законам зарплата с северными коэффициентами может учитываться при исчислении пенсии, только если речь идет о периодах работы до 1991 года.

То есть, если предоставить справку о работе на Севере за 90-е годы – районные коэффициенты по ней придется вычесть.

За что могут не засчитать стаж

Страховой стаж могут не засчитать пенсионеру, если в его трудовой книжке неправильно указаны:

ФИО;

название предприятия;

подпись того, кто оформил трудовую книжку;

печать предприятия.

Также стаж могут не засчитать при некорректно записанных сведениях о начале и конце работы в трудовой: