Зарплату учителям могут повысить, но есть одно условие

С сентября 2024 года для учителей могут поднять зарплату. В то же время предлагается отменить большинство действующих сейчас надбавок.

Зарплату учителям могут поднять

О таком предложении сообщил Михаил Федоров в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Михаил Федоров Министр цифровой трансформации Украины У нас нет выхода как не трансформировать систему образования. В следующем году мы планируем запустить массовый пилот, масштабный с новой заработной платой

В настоящее время для учителей существует 50 видов надбавок и сложный процесс формирования этой тарифной сетки. Именно поэтому у работников выходит маленькая зарплата.

Учителя должны стать рок-звездами, они должны зарабатывать точно больше, чем средняя заработная плата по стране, а вообще в идеальном мире у них должна быть одна из самых больших заработных плат,

– добавил он.

Федоров спрогнозировал, что 80% от зарплаты учителей будет оклад, а остальные – доплаты. По его словам, в начале ставка будет большой.

Как изменится зарплата украинцев в будущем

В 2024 году запланированное двухэтапное увеличение минимальной зарплаты:

с 1 января – 7 100 гривен;

с 1 июля – 8000 гривен.

Также возможно увеличение должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки (ЕТС) до 3196 гривен (с 1 января).

Минэкономики выразило прогноз на несколько иные суммы: минимальная зарплата с 2024 года на 14,2% – до 7 651 гривны, а ЕТС – до 3 443 гривны.