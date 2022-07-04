Зарплата ИТ-специалистов в Украине: кто зарабатывает больше всего и в каких городах

Несмотря на начало полномасштабной войны в Украине, зарплата у ИТ-специалистов, работающих на украинском рынке, выросла. Зарплаты выше 10 тысяч долларов получают около 1% украинских разработчиков. Больше всего ИТ-специалистов живет в Киеве и Киевской области.

Зарплата у ИТ-специалистов

В июне средняя зарплата составила 3,4 тысячи долларов против 3,3 тысячи в декабре 2021 года. Активнее увеличивались зарплаты опытных специалистов (уровень Senior и выше).

Месячную зарплату свыше 10 тысяч долларов получают около 1% украинских разработчиков.

Зарплата более 7,5 тысячи долларов в месяц – 4%.

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На каких должностях в ИТ зарплата выросла больше всего

Уровень средней зарплаты на разных должностях в июне 2022 года / Скриншот инфографики DOU.ua

Как росла зарплата для работников с разным опытом работы

Активнее росли зарплаты разработчиков, работающих в ИТ более шести лет. Новичкам, только пришедшим в индустрию и работающим до полугода, платили даже несколько меньше, чем в декабре 2021 года.

После девяти лет в ИТ и после семи лет работы по специальности зарплата разработчика практически перестает расти.

Как росла зарплата для работников с разным опытом работы / Скриншот инфографики DOU.ua

Сколько ИТ-специалистов потеряли работу из-за войны

Из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины 4% опрошенных ИТ-специалистов потеряли работу. Часть из них уже нашла новое место, в поиске сейчас находятся только 2% разработчиков.

Чаще всего теряли работу интерны — 22% среди опрошенных специалистов.

Сейчас находятся в поисках новой позиции – 18%.

Уменьшилось количество работы/проектов в 20%.

Где проживают ИТ-специалисты

В Киеве и Киевской области сейчас проживает 25% разработчиков (до войны – 42%).

Во Львове и области – 20% разработчиков против 14% полгода назад.

В Днепропетровской, Ивано-Франковской и Винницкой области – 5%.

В Харькове и области остается около 2% разработчиков (до войны – 13%).

Доля Одессы и области тоже несколько упала: сейчас здесь живет 3% разработчиков, а до войны – 5%.

из-за войны 38% разработчиков пришлось переехать:

28% живут сейчас в другом городе или области в Украине,

10% уехали за границу.

В каких городах ИТ-специалисты зарабатывают больше всего

23% переезжали, но уже вернулись домой.

В Украине самые высокие средние зарплаты сейчас у ИТ-разработчиков в Киевской, Львовской и Закарпатской областях – 3,6 тысячи долларов. Средняя зарплата в Киеве несколько упала, если сравнивать с декабрем 2021 года говорится о 200 долларов.

В июне этого года средняя зарплата осталась неизменной во Львове. А вот в городах миллионник прослеживалась тенденция падения. Речь идет о таких городах как:

в Харькове снизилась на 420 долларов, до 2 680 долларов,

в Одессе – на 300 долларов, до 3 тысяч долларов,

в Днепре – на 200 долларов, до 3 тысяч долларов.





Сколько заработают ИТ-специалисты в разных городах Украины / Скриншот инфографики DOU.ua

Ситуация с зарплатами в городах нестабильна и будет меняться в зависимости от ситуации на фронте.

Самые высокие зарплаты у разработчиков, переехавших за границу из-за начала войны. У них средняя зарплата – 4,1 тысячи долларов против 3,4 тысячи среди всех разработчиков. Самые высокие медианные зарплаты у тех, кто переехал в:

Португалию – 5,5 тысячи долларов,

Испанию – 4,5 тысячи долларов,

Польшу – 4 тысячи долларов.

"За границу чаще отправлялись более опытные специалисты: 54% из них имели уровень Senior и выше против 45% разработчиков в целом рынка", – объяснили на портале для программистов DOU.

Как проводился опрос

Всего было собрано 5136 анкет ИТ-специалистов, которые сейчас в Украине, так и те, кто выехал за границу после начала полномасштабной войны с Россией, но продолжают работать на украинском ИТ-рынке.

Портрет участников опроса / Скриншот инфографики DOU.ua

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