Почему украинцы не могут найти себе работу с высокой зарплатой

После начала полномасштабной войны в Украине произошла значительная инфляция. Уровень зарплат начал расти, однако этих повышений недостаточно.

Что происходит на рынке труда в Украине

Согласно проведенному опросу, 41% украинцев не могут сейчас найти работу с желаемым уровнем зарплаты. 19% опрошенных рассказали, что ищут работу в течение 3 – 6 месяцев, а 25% – пока не планируют поиск.

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Где украинцы обычно ищут работу:

71% граждан ответили, что в интернете;

9% – через знакомых;

7% – в соцсетях;

4% – через специализированные каналы в мессенджерах;

2% – Центр занятости.

В общей сложности 7% опрошенных выбирают другие ресурсы. Основными проблемами в поиске работы респонденты назвали маленькую зарплату, отсутствие достаточного количества вакансий в некоторых сферах и возрастные рамки.

Какую работу ищут украинцы

Безусловно, сейчас рынок труда в Украине сильно изменился. Он адаптируется к нестабильной ситуации в стране. Учитывая это, украинцы начали обращать внимание на следующие аспекты при выборе места работы:

возможность работать удаленно назвали важной 33% опрошенных;

дружественный коллектив – 33%;

гибкий график – 31%.

Следует понимать, что с начала полномасштабного вторжения значительное количество квалифицированных кадров покинули территорию Украины. Изменения на рынке труда произошли и потому, что некоторые работодатели уменьшили оплату своих работников. Иные специалисты были вынуждены сменить место работы, или вообще сферу деятельности.