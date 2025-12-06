Зарплата защитника: сколько "боевых" платят за день военным

Украинские военнослужащие получают разное денежное обеспечение в зависимости от рода и обстоятельств службы. Также защитники могут претендовать на дополнительные выплаты за особые заслуги.

Какие выплаты получают военные?

Так называемые "боевые" выплаты сегодня являются основным финансовым обеспечением многих украинских военных, передает 24 Канал со ссылкой на АрмияИнформ.

Смотрите также Россия не жалеет денег: как враг готовит внутренний коллапс Украины

В зависимости от того, где военный проходит службу и какие выполняет задачи, он может получать 30, 50 или 100 тысяч гривен или 100 тысяч гривен "боевых".

100 тысяч гривен

Такое вознаграждение выплачивают военным, которые непосредственно участвуют в боевых действиях на передовой или на оккупированных территориях, или между позициями ВСУ и россиян. Также на такие средства могут претендовать воины, которые выполняет задачи по огневому поражению врага, в частности, ракетчики, артиллеристы и подразделения ПВО – время их работы по врагу учитывают для выплат.

50 тысяч гривен

Выплачивают тем военным, которые выполняют специальные боевые задачи в составе военного управления, штабов и командования, осуществляющего оперативное управление подразделениями. Это относится и к территориям вне районов боевых действий.

30 тысяч гривен

Предусмотрены для военных, которые выполняют специальные боевые задачи по боевым приказам. Такие приказы включают:

интенсивную подготовку для ведения боевых действий;

управление группировками войск;

обеспечение действующих подразделений войск в районах ведения боевых действий (фактически это касается логистов).

Вознаграждение в размере 30 тысяч гривен должны выплачивать и тем, кто занимается разминированием (вне районов ведения боевых действий), а также противовоздушным прикрытием и наземной обороной объектов критической инфраструктуры.

При этом средства начисляют пропорционально тому, сколько времени находился военный на передовой или выполнял боевые задачи. Всего в среднем "боевые" могут составлять чуть более 3 тысяч гривен в сутки. В частности, за 10 дней на передовой выплата составит примерно чуть более 10 тысяч гривен.

Стоит знать! В дополнение военные имеют право на доплаты в 70 тысяч гривен за непосредственное выполнение боевых или специальных задач на линии соприкосновения с врагом или в его тылу. Этот бонус не заменяет "боевых", но действует по накопительной системе – когда время на передовой в сумме составило 30 дней.

Какие вознаграждения за уничтоженную технику?

Также военным предусмотрены дополнительные вознаграждения за уничтоженную технику россиян. В зависимости от вида вооружения возможны выплаты в размере от 12 до 243 тысяч гривен, идет в приказе Минобороны.

Например, доплата за уничтожение корабля составляет 243 600 гривен, а за ликвидацию боевого самолета – 121 800 гривен.

Доплаты к окладам / Инфографика АрмияИнформ

Когда не выплатят средства?