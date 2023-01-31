С 1 февраля изменится порядок начисления зарплаты военнослужащим

Со следующего месяца в порядок начисления зарплат военнослужащих будут внесены изменения. В частности, несколько изменится способ подсчета дополнительного денежного вознаграждения, а основная зарплата вырастет.

Об этом идет речь в совместном заявлении сил безопасности и обороны от 31 января.

Актуально Зарплаты для украинцев возрастут: кого ждет повышение

Основанием для пересмотра порядка осуществления начислений стали доверенность Кабинета Министров Украины от 29 июня 2022 года и от 8 июля 2022 года. Для этого был подготовлен приказ министра обороны Алексея Резникова.

Условия назначения доплат военнослужащим

Доплата в размере 100 000 гривен назначает ется, т ным защитникам, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают осуществление мер по национальной безопасности и обороне:

во время ведения боевых действий на линии боевого столкновения с противником на глубину выполнения боевых задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) в батальон включительно;

в районах ведения военных (боевых) действий по выявлению воздушных целей противника;

по совершению полетов в районах ведения военных (боевых) действий, ведения воздушного боя;

в районах ведения военных (боевых) действий по огневому поражению противника в составе подразделения (средства) ракетных войск и артиллерии;

на территории противника (в том числе на территории между позициями войск противника и своих войск, временно оккупированных (захваченных) противником территориях);

по огневому поражению воздушных (морских) целей противника;

по выводу воздушных судов из-под удара противника с выполнением взлета;

кораблями, катерами, судами в морской, речной акватории (вне внутренних акваторий портов, пунктов базирования, мест временного базирования);

в районах ведения военных (боевых) действий медицинскому персоналу медицинских частей и подразделений;

по отражению вооруженного нападения (огневого поражения противника) на охраняемые объекты освобождения таких объектов в случае их захвата или насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой;

Доплата 50000 гривен назначается военным, выполняющим боевые задания в составе органа военного управления, штаба группировки войск или штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск включительно (в том числе вне районов ведения боевых действий).

Доплату 30000 гривен получают военнослужащие, выполняющие боевые задания согласно приказам:

в составе действующих группировок войск Сил обороны государства, резерва Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Сил обороны государства, развернутых пунктов управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины;

по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры согласно боевым распоряжениям;

по всестороннему обеспечению действующих группировок войск Сил обороны государства непосредственно в районах ведения военных действий согласно боевым распоряжениям.

военнослужащим, которые в установленном законодательством порядке отправлены в состав военных администраций в районах ведения военных действий для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с оставлением на военной службе.

Напомним, раньше мы сообщали, какую зарплату получают военнослужащие-контрактники на передовой.