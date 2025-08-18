Укр Рус
Доход воина ВСУ: как рассчитывают зарплату и денежные вознаграждения
18 августа, 15:40
Доход воина ВСУ: как рассчитывают зарплату и денежные вознаграждения

Альбина Ковпак
  • Украинские военнослужащие получают доход получают доход, который состоит из должностного оклада, оклада по званию, надбавки за выслугу лет, единовременных выплат за контракт и дополнительных вознаграждений за боевые задачи.
  • Предусмотрены дополнительные выплаты за уничтоженную технику врага, такие как корабли и боевые самолеты, а также социальные гарантии и поддержка раненых.

В Минобороны рассказали, из чего состоит доход военнослужащего, как он рассчитывается и какие есть дополнительные вознаграждения. Отдельные виды выплат можно рассчитать с помощью специального калькулятора.

Из чего состоит зарплата военного?

Министерство обороны Украины обновило онлайн-справочник о выплатах военным, сообщает 24 Канал со ссылкой на Военно-Морские Силы ВСУ.

Теперь можно легче посчитать доход военнослужащего, что в это входит и какие дополнительные вознаграждения можно получить. В целом ежемесячное денежное обеспечение состоит из:

  • должностного оклада;
  • оклада по воинскому званию;
  • надбавки за выслугу лет.

Также военным доступны единовременные выплаты при заключении первого контракта:

  • Рядовой состав – 24 224 гривны;
  • Сержанты и старшины – 27 252 гривны;
  • Офицеры – 30 280 гривен;

Среди дополнительных выплат есть такие:

  • 100 000 гривен – служба в зоне боевых действий до ротного опорного пункта включительно;
  • 70 000 гривен – дополнительно за выполнение боевых задач (за 30 дней);
  • 50 000 гривен – служба в подразделениях военного управления на передовой;
  • 30 000 гривен – спецзадания, разминирование, ПВО, интенсивная подготовка.

Кроме этого предусмотрена поддержка раненых и соцгарантии:

  • ежемесячное обеспечение по должности – не менее 20 100 гривен;
  • дополнительное вознаграждение – 100 000 грвень за лечение и восстановление;
  • ежегодная помощь на оздоровление – 1 месячное обеспечение 1 месячное обеспечение;
  • при плене/пропаже без вести – сохранение всех выплат и 100 000 гривен семье;
  • в случае гибели – 15 миллионов гривен семье.

Для более детального расчета можно воспользоваться калькулятором денежного обеспечения и калькулятором пенсий.

Какие еще доплаты могут иметь военные?

Военным ВСУ предусмотрены доплаты за уничтоженную технику врага. Самые большие доплаты предусмотрены за уничтожение кораблей и боевых самолетов россиян:

  • корабль первого ранга – 243 600 гривен;
  • корабль второго ранга – 182 700 гривен;
  • корабль третьего ранга – 121 800 гривен;
  • корабль четвертого ранга – 97 440 гривен;
  • боевой самолет (истребитель или штурмовой) – 121 800 гривен.

Также защитники могут также рассчитывать на доплаты, уничтожив другие виды техники и оружия.