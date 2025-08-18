Доход воина ВСУ: как рассчитывают зарплату и денежные вознаграждения
- Украинские военнослужащие получают доход получают доход, который состоит из должностного оклада, оклада по званию, надбавки за выслугу лет, единовременных выплат за контракт и дополнительных вознаграждений за боевые задачи.
- Предусмотрены дополнительные выплаты за уничтоженную технику врага, такие как корабли и боевые самолеты, а также социальные гарантии и поддержка раненых.
В Минобороны рассказали, из чего состоит доход военнослужащего, как он рассчитывается и какие есть дополнительные вознаграждения. Отдельные виды выплат можно рассчитать с помощью специального калькулятора.
Из чего состоит зарплата военного?
Министерство обороны Украины обновило онлайн-справочник о выплатах военным, сообщает 24 Канал со ссылкой на Военно-Морские Силы ВСУ.
Теперь можно легче посчитать доход военнослужащего, что в это входит и какие дополнительные вознаграждения можно получить. В целом ежемесячное денежное обеспечение состоит из:
- должностного оклада;
- оклада по воинскому званию;
- надбавки за выслугу лет.
Также военным доступны единовременные выплаты при заключении первого контракта:
- Рядовой состав – 24 224 гривны;
- Сержанты и старшины – 27 252 гривны;
- Офицеры – 30 280 гривен;
Среди дополнительных выплат есть такие:
- 100 000 гривен – служба в зоне боевых действий до ротного опорного пункта включительно;
- 70 000 гривен – дополнительно за выполнение боевых задач (за 30 дней);
- 50 000 гривен – служба в подразделениях военного управления на передовой;
- 30 000 гривен – спецзадания, разминирование, ПВО, интенсивная подготовка.
Кроме этого предусмотрена поддержка раненых и соцгарантии:
- ежемесячное обеспечение по должности – не менее 20 100 гривен;
- дополнительное вознаграждение – 100 000 грвень за лечение и восстановление;
- ежегодная помощь на оздоровление – 1 месячное обеспечение 1 месячное обеспечение;
- при плене/пропаже без вести – сохранение всех выплат и 100 000 гривен семье;
- в случае гибели – 15 миллионов гривен семье.
Для более детального расчета можно воспользоваться калькулятором денежного обеспечения и калькулятором пенсий.
Какие еще доплаты могут иметь военные?
Военным ВСУ предусмотрены доплаты за уничтоженную технику врага. Самые большие доплаты предусмотрены за уничтожение кораблей и боевых самолетов россиян:
- корабль первого ранга – 243 600 гривен;
- корабль второго ранга – 182 700 гривен;
- корабль третьего ранга – 121 800 гривен;
- корабль четвертого ранга – 97 440 гривен;
- боевой самолет (истребитель или штурмовой) – 121 800 гривен.
Также защитники могут также рассчитывать на доплаты, уничтожив другие виды техники и оружия.