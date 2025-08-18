В Минобороны рассказали, из чего состоит доход военнослужащего, как он рассчитывается и какие есть дополнительные вознаграждения. Отдельные виды выплат можно рассчитать с помощью специального калькулятора.

Из чего состоит зарплата военного?

Министерство обороны Украины обновило онлайн-справочник о выплатах военным, сообщает 24 Канал со ссылкой на Военно-Морские Силы ВСУ.

Теперь можно легче посчитать доход военнослужащего, что в это входит и какие дополнительные вознаграждения можно получить. В целом ежемесячное денежное обеспечение состоит из:

должностного оклада;

оклада по воинскому званию;

надбавки за выслугу лет.

Также военным доступны единовременные выплаты при заключении первого контракта:

Рядовой состав – 24 224 гривны;

Сержанты и старшины – 27 252 гривны;

Офицеры – 30 280 гривен;

Среди дополнительных выплат есть такие:

100 000 гривен – служба в зоне боевых действий до ротного опорного пункта включительно;

70 000 гривен – дополнительно за выполнение боевых задач (за 30 дней);

50 000 гривен – служба в подразделениях военного управления на передовой;

30 000 гривен – спецзадания, разминирование, ПВО, интенсивная подготовка.

Кроме этого предусмотрена поддержка раненых и соцгарантии:

ежемесячное обеспечение по должности – не менее 20 100 гривен;

дополнительное вознаграждение – 100 000 грвень за лечение и восстановление;

ежегодная помощь на оздоровление – 1 месячное обеспечение 1 месячное обеспечение;

при плене/пропаже без вести – сохранение всех выплат и 100 000 гривен семье;

в случае гибели – 15 миллионов гривен семье.

Для более детального расчета можно воспользоваться калькулятором денежного обеспечения и калькулятором пенсий.

Какие еще доплаты могут иметь военные?

Военным ВСУ предусмотрены доплаты за уничтоженную технику врага. Самые большие доплаты предусмотрены за уничтожение кораблей и боевых самолетов россиян:

корабль первого ранга – 243 600 гривен;

корабль второго ранга – 182 700 гривен;

корабль третьего ранга – 121 800 гривен;

корабль четвертого ранга – 97 440 гривен;

боевой самолет (истребитель или штурмовой) – 121 800 гривен.

Также защитники могут также рассчитывать на доплаты, уничтожив другие виды техники и оружия.