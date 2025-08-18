У Міноборони розповіли, чого складається дохід військовослужбовця, як він розраховується та які є додаткові винагороди. Окремі види виплат можна розрахувати за допомогою спеціального калькулятора.

З чого складається зарплата військового?

Міністерство оборони України оновило онлайн-довідник про виплати військовим, повідомляє 24 Канал з посиланням на Військово-Морські Сили ЗСУ.

Дивіться також Збільшені соцвиплати та відбудова: стало відомо про плани Уряду

Тепер можна легше порахувати дохід військовослужбовця, що до цього входить та які додаткові винагороди можна отримати. Загалом щомісячне грошове забезпечення складається з:

посадового окладу;

окладу за військовим званням;

надбавки за вислугу років.

Також військовим доступні одноразові виплати при укладенні першого контракту:

Рядовий склад – 24 224 гривні;

Сержанти та старшини – 27 252 гривні;

Офіцери – 30 280 гривень;

Серед додаткових виплат є такі:

100 000 гривень – служба в зоні бойових дій до ротного опорного пункту включно;

70 000 гривень – додатково за виконання бойових завдань (за 30 днів);

50 000 гривень – служба в підрозділах військового управління на передовій;

30 000 гривень – спецзавдання, розмінування, ППО, інтенсивна підготовка.

Окрім цього передбачена підтримка поранених та соцгарантії:

щомісячне забезпечення за посадою – не менше 20 100 гривень;

додаткова винагорода – 100 000 грвень за лікування та відновлення;

щорічна допомога на оздоровлення – 1 місячне забезпечення;

при полоні/зникненні безвісти – збереження всіх виплат та 100 000 гривень родині;

у разі загибелі – 15 мільйонів гривень родині.

Для більш детального розахунку можна скористатися калькулятором грошового забезпечення та калькулятором пенсій.

Які ще доплати можуть мати військові?

Військовим ЗСУ передбачені доплати за знищену техніку ворога. Найбільші доплати передбачені за знищення кораблів і бойових літаків росіян:

корабель першого рангу – 243 600 гривень;

корабель другого рангу – 182 700 гривень;

корабель третього рангу – 121 800 гривень;

корабель четвертого рангу – 97 440 гривень;

бойовий літак (винищувач чи штурмовий) – 121 800 гривень.

Також захисники можуть також розраховувати на доплати, знищивши інші види техніки та зброї.