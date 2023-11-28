Зарплата военных в декабре: ждать ли повышения выплат до конца 2023 года
28 ноября 2023, 17:53Читати новину українською
Сейчас минимальная зарплата, которую получают украинские военные, составляет 20 тысяч гривен. Сумма выплат зависит от должности и задач, выполняемых защитником.
Повысят ли зарплаты военных в декабре
Роста выплат для военных до конца 2023 года не произойдет. На размер зарплаты непосредственно влияет то, какую именно задачу выполняет военный.
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К примеру, участники боевых действий. находящиеся непосредственно на передовой имеют наибольшие выплаты – 120 587 гривен. Речь идет о зарплате с учетом всех надбавок.
Выплаты имеют даже курсанты, которые учатся в заведениях военного направления. Им предоставляют ежемесячно 2 350 гривен. Какие еще выплаты начисляют военным:
- 30 тысяч гривен предоставляют служащим, занимающимся разминированием территорий, которые не считаются зоной боевых действий.
- 50 тысяч гривен – командирам и военным, которые дислоцируются в штабах, и, несмотря на это, они находятся под руководством частей или подразделений, находящихся на передовой.
- 100 тысяч гривен – военные, занимающиеся разминированием территорий, являющейся зоной активных боевых действий. Также эти средства могут получить ракетные войска, артиллеристы и части ПВО. Наивысшую премию имеют участники боевых действий, выполняющие самые сложные задачи.