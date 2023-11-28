Зарплата военных в декабре: ждать ли повышения выплат до конца 2023 года

Сейчас минимальная зарплата, которую получают украинские военные, составляет 20 тысяч гривен. Сумма выплат зависит от должности и задач, выполняемых защитником.

Повысят ли зарплаты военных в декабре

Роста выплат для военных до конца 2023 года не произойдет. На размер зарплаты непосредственно влияет то, какую именно задачу выполняет военный.

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К примеру, участники боевых действий. находящиеся непосредственно на передовой имеют наибольшие выплаты – 120 587 гривен. Речь идет о зарплате с учетом всех надбавок.

Выплаты имеют даже курсанты, которые учатся в заведениях военного направления. Им предоставляют ежемесячно 2 350 гривен. Какие еще выплаты начисляют военным: