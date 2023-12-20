Некоторые выплаты все-таки вырастут: что будет с зарплатами военных в 2024 году

В 2024 году некоторые военные могут ожидать повышения выплат в связи с ростом одного показателя в экономике. Однако большинство зарплат останутся без изменений.

Что будет с зарплатами

Пока нет информации о том, что денежное довольствие или дополнительные надбавки для военных будут увеличивать в 2024 году. Денежное довольствие зависит от места службы, рода войск, должности и звания служащего.

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При этом дополнительные ежемесячные надбавки назначаются с учетом задач, выполняемых военной, научной степени и выслуг лет. Эти денежные выплаты делятся на три категории:

30 тысяч гривен – военнослужащие, участвующие в мобилизации,

– военнослужащие, участвующие в мобилизации, 50 тысяч гривен – защитники, выполняющие спецзадания непосредственно на линии столкновения,

– защитники, выполняющие спецзадания непосредственно на линии столкновения, 100 тысяч гривен – служащие, находящиеся в зоне активных боевых действий или проходящие лечение, или реабилитацию вследствие полученной контузии, травмы, в течение службы.

Так у кого вырастут выплаты

В 2024 году выплаты могут вырасти в военных, которые приобрели инвалидность вследствие участия в военных действиях. Они получают следующие суммы:

если инвалидность приобретена в результате выполнения служебного задания – 250 – 400 прожиточных минимумов;

при прохождении службы – 70 – 120 прожиточных минимумов.

С 1 января в Украине растет уровень прожиточного минимума с 2589 гривен до 2920 гривен. Учитывая, что выплаты военных с инвалидностью привязаны к этому показателю, они должны вырасти уже в начале следующего года.