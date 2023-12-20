Некоторые выплаты все-таки вырастут: что будет с зарплатами военных в 2024 году
Источник:Кабмин
В 2024 году некоторые военные могут ожидать повышения выплат в связи с ростом одного показателя в экономике. Однако большинство зарплат останутся без изменений.
Что будет с зарплатами
Пока нет информации о том, что денежное довольствие или дополнительные надбавки для военных будут увеличивать в 2024 году. Денежное довольствие зависит от места службы, рода войск, должности и звания служащего.
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При этом дополнительные ежемесячные надбавки назначаются с учетом задач, выполняемых военной, научной степени и выслуг лет. Эти денежные выплаты делятся на три категории:
- 30 тысяч гривен – военнослужащие, участвующие в мобилизации,
- 50 тысяч гривен – защитники, выполняющие спецзадания непосредственно на линии столкновения,
- 100 тысяч гривен – служащие, находящиеся в зоне активных боевых действий или проходящие лечение, или реабилитацию вследствие полученной контузии, травмы, в течение службы.
Так у кого вырастут выплаты
В 2024 году выплаты могут вырасти в военных, которые приобрели инвалидность вследствие участия в военных действиях. Они получают следующие суммы:
- если инвалидность приобретена в результате выполнения служебного задания – 250 – 400 прожиточных минимумов;
- при прохождении службы – 70 – 120 прожиточных минимумов.
С 1 января в Украине растет уровень прожиточного минимума с 2589 гривен до 2920 гривен. Учитывая, что выплаты военных с инвалидностью привязаны к этому показателю, они должны вырасти уже в начале следующего года.