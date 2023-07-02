50 тысяч гривен: кто из военных получает такую надбавку

Зарплата военных состоит из денежного довольствия, которое зависит от звания лица и доплат, которые могут быть в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен. Сумма зависит от нескольких факторов.

Кто получает доплату 50 тысяч гривен

Такая доплата рассчитана на тех, кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задание.

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Юрист ОО "Юридическая сотня" Алла Белошенко, рассказала, что в случае этих выплат идет речь о второй линии.

50 тысяч будут начислены тем, кто выполняет боевое задание в составе органа военного управления или других штабов. При условии, что военные действия ведутся вдали от линии выполнения боевых задач воинской частью первого эшелона. Чтобы иметь уточнение, следует ожидать приказа Главнокомандующего ВСУ. Ведь список штабов утверждается именно Главнокомандующим или начальником Генштаба ВСУ. Речь идет о так называемой второй линии,

– замечает юрист.

Для того чтобы служащему начислили доплату, должен быть соответствующий указ командира за месяц, в котором должна быть указана сумма выплат за период выполнения боевых заданий.

В справке о назначении начисления выплаты должны быть указаны:

номер по порядку;

воинское звание воина;

фамилия, имя и отчество;

период участия в боевых действиях

Кто получает доплаты 30 и 100 тысяч

Кроме 50 тысяч гривен, военные в зависимости от своих функций могут получать:

100 тысяч гривен – военные, которые находятся непосредственно на линии столкновения.

– военные, которые находятся непосредственно на линии столкновения. 30 тысяч гривен – военнослужащие, находящиеся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочники и курсантов военных вузов, офицеры управлений и штабов.

Приведем несколько примеров, как денежное довольствие и доплаты суммируются. Итак, зарплата с учетом денежного вознаграждения в 100 тысяч гривен:

Командир бригады – 150173 гривен.

Командир батальона – 136 481 гривна в месяц.

Командир роты – 131224 гривен.

Командир взвода – 128229 гривен.

Главный сержант роты – 126 094 гривен.

Рекрут – 120 130 гривен.

Зарплата с учетом вознаграждения в 30 тысяч гривен: