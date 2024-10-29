Изменится ли зарплата военных до конца года
29 октября 2024, 14:04Читати новину українською
В соответствии с действующими правилами зарплата украинских военных будет оставаться на том же уровне, что и сейчас. Как минимум такие суммы продержатся до конца года.
Зарплата военных
Государство гарантирует военным материальное, денежное и другие виды обеспечения в объеме, соответствующем условиям военной службы.
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Напомним! Это регулируется законом о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.
Выплаты военных состоят из:
- ежемесячное денежное обеспечение;
- дополнительное вознаграждение – это надбавки 30, 50 и 100 тысяч гривен, установлены на период военного положения;
- единовременное вознаграждение, которое будет начисляться за каждые 30 дней боевых задач на передовой, в размере 70 тысяч гривен.
Денежное обеспечение разделяют на две части:
- основная – охватывает должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет;
- дополнительная – надбавки за особенности прохождения службы, в частности в горных регионах или на острове Змеиный, обеспечение режима секретности и за научные или спортивные звания.