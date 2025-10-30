Ветераны в Украине будут получать более высокую зарплату: где будут платить до двух минималок
- Ветераны в Украине будут получать зарплату до 16 000 гривен на общественно-полезных работах будут получать зарплату до 16 000 гривен на общественно-полезных работах, что эквивалентно двум минимальным зарплатам в 2025 году.
- Правительство также будет оказывать поддержку в виде специалистов для помощи ветеранам с подачей заявлений на безработный статус, гранты, обучение и ваучеры.
Правительство усилило поддержку ветеранов в Украине. Теперь защитники смогут получать более высокую заработную плату на определенных работах.
Как вырастут зарплаты ветеранам?
Об этом по итогам заседания Кабмина сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал.
По словам премьера, зарплата ветеранов вырастет до 16 000 гривен во время участия в общественно-полезных работах.
Заметим, что в 2025 году минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 гривен, как отмечает Госстат. То есть военные смогут получать до двух минималок на полезных для общества работах.
Получат преференции и работодатели, которые будут нанимать на работу защитников.
Работодатели, которые берут ветеранов на работу минимум на год, будут получать 100% компенсации зарплаты в течение шести месяцев, но не более 1,5 минимальной зарплаты.
Кроме того, защитникам будут помогать специалисты по сопровождению ветеранов. По решению правительства, они будут иметь право подавать заявление о предоставлении статуса безработного от ветерана, если тот дал согласие на это.
Также специалисты будут оказывать помощь с подачей документов на гранты, обучение и ваучеры для ветеранов.
Это создает реальные возможности для социальной адаптации и экономической независимости защитников,
– отметила Свириденко.
Что известно о зарплатах военным?
Недавно также, напомним, Верховная Рада приняла решение об увеличении расходов из бюджета 2025 года. Дополнительно 325 миллиардов направили на оборону.
Как рассказала председатель бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа, дополнительные средства, в частности, необходимы, чтобы обеспечить своевременные выплаты военным – заработные платы и другие обязательные выплаты личному составу.
Средства распределили следующим образом:
- ВСУ – почти 211 миллиардов гривен;
- Национальная гвардия – 8,1 миллиарда гривен;
- СБУ – 1,3 миллиарда гривен;
- Государственная специальная служба транспорта – 918 миллионов гривен;
- Государственная пограничная служба – 83 миллиона гривен;
- ГУР МО – 28,8 миллиона гривен;
- СВР – 8 миллионов гривен.
Какие еще решения приняло правительство?
Кабмин также принял решение расширить основания для выплат семьям погибших военнослужащих. Речь идет о компенсации за неиспользованный отпуск, которые теперь охватывают более широкий круг случаев и категорий.
Ранее право на компенсацию имели только семьи военных за все неиспользованные дни ежегодного и дополнительного отпусков. Однако предыдущий порядок не учитывал всех категорий военнослужащих и не распространялся на случаи плена, интернирования или исчезновения без вести.
Новые изменения предусматривают, что компенсации теперь распространяются на все военные формирования, созданные в соответствии с законами Украины, а также на государственные органы специального назначения с правоохранительными функциями.