Ветерани в Україні отримуватимуть вищу зарплату: де платитимуть до двох мінімалок

Уряд посилив підтримку ветеранів в Україні. Тепер захисники зможуть отримувати вищу заробітну плату на певних роботах.

Як зростуть зарплати ветеранам?

Про це за підсумками засідання Кабміну повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко, передає 24 Канал.

За словами прем'єрки, зарплата ветеранів зросте до 16 000 гривень під час участі у суспільно-корисних роботах.

Зауважимо, що у 2025 році мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 гривень, як зазначає Держстат. Тобто військові зможуть отримувати до двох мінімалок на корисних для суспільства роботах.

Отримають преференції і роботодавці, які найматимуть на роботу захисників.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністр України Роботодавці, які беруть ветеранів на роботу щонайменше на рік, отримуватимуть 100% компенсації зарплати протягом шести місяців, але не більше 1,5 мінімальної зарплати.

Окрім того, захисникам допомагатимуть фахівці із супроводу ветеранів. За рішенням уряду, вони матимуть право подавати заяву про надання статусу безробітного від ветерана, якщо той дав згоду на це.

Також фахівці надаватимуть допомогу з поданням документів на гранти, навчання та ваучери для ветеранів.

Це створює реальні можливості для соціальної адаптації та економічної незалежності захисників,

– зауважила Свириденко.

Що відомо про зарплати військовим?

Нещодавно також, нагадаємо, Верховна Рада ухвалила рішення про збільшення видатків з бюджету 2025 року. Додатково 325 мільярдів спрямували на оборону.

Як розповіла голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа, додаткові кошти, зокрема, необхідні, щоб забезпечити вчасні виплати військовим – заробітні плати та інші обов'язкові виплати особовому складу.

Кошти розподілили таким чином:

ЗСУ – майже 211 мільярдів гривень;

Національна гвардія – 8,1 мільярда гривень;

СБУ – 1,3 мільярда гривень;

Державна спеціальна служба транспорту – 918 мільйонів гривень;

Державна прикордонна служба – 83 мільйони гривень;

ГУР МО – 28,8 мільйона гривень;

СЗР – 8 мільйонів гривень.

Які ще рішення ухвалив уряд?