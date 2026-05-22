Правительство взялось за зарплаты на ЧАЭС: когда могут повысить выплаты

Вопрос низких заработных плат для работников Чернобыльской АЭС решают на государственном уровне. Сейчас чиновники работают над повышением выплат.

Что известно о зарплатах на ЧАЭС?

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем заметке в соцсетях.

Есть задачи у наших чиновников и по большей поддержке коллектива ЧАЭС,

– подчеркнул глава государства.

Дело в том, что ранее сотрудникам Чернобыльской АЭС обещали платить такую же среднюю зарплату как на других атомных станций, что сейчас работают.

Однако при обсуждении работы станции выяснилось, что работники ЧАЭС получают по факту гораздо более низкие выплаты. Более того, в некоторых случаях они более чем вдвое меньше.

Именно поэтому президент дал поручение Кабмину поработать над возможностью увеличить финансирование для поддержки рабочих.

Какую позицию занимает Минэнерго?

В Министерстве энергетики заявили, что вопрос оплаты труда сотрудников ЧАЭС прорабатывают. В частности, после торжественных мероприятий к сороковой годовщине Чернобыльской трагедии, в зоне отчуждения провели совещания, пишет Укринформ.

Министр энергетики Денис Шмыгаль заверил, что ведомство уже провело необходимые расчеты, после чего в Министерство финансов направили соответствующее обращение.

Глава Минэнерго отметил, что вопрос зарплат на ЧАЭС уже обсуждали как с премьером, Юлией Свириденко, так и непосредственно с Минфином. Финансирование планируют утвердить дополнительно.

Определились с министром финансов и с премьер-министром, что эти, скажем так, дополнительные средства будут выделены Министерством финансов и профинансированы. Сейчас мы должны эту работу совместно сделать. И, конечно, людям (на ЧАЭС – 24 Канал) зарплату нужно подтянуть,

– добавил министр.

Сейчас, по словам Шмыгаля, чиновникам удалось договориться, что работникам ЧАЭС повысят зарплаты до уровня "Энергоатома".

Когда могут повысить зарплаты?

В Минфине подтвердили, что получили от Минэнерго запрос о дополнительном финансировании оплаты труда на Чернобыльской станции.

По словам министра финансов Сергея Марченко, теперь нужно дождаться пересмотра бюджета.

Сейчас будем смотреть. Если бюджет будет принят за основу в целом, то будем искать внутренние решения. Если он пойдет на второе чтение, мы будем за счет правок эти решения корректировать и вносить изменения в бюджет,

– объяснил Марченко.

Марченко надеется, что решить все вопросы по финансированию зарплат на ЧАЭС удастся уже к июню.

Какие награды получили работники ЧАЭС?

26 апреля Владимир Зеленский отметил государственными наградами ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также работников станции, которые продолжают обеспечивать ее работу во время полномасштабной войны.

В частности, президент наградил специалистов, участвовавших в ликвидации последствий российской атаки дрона по объекту "Укрытие" 2025 году. Также награды получили работники, которые в 2022 году обеспечивали функционирование станции в период оккупации.

Среди награжденных – руководитель проектов и программ инженерного центра ЧАЭС, который участвовал в работах по укреплению конструкций объекта "Укрытие", инженер цеха станции, который во время оккупации в 2022 году руководил ремонтной бригадой и обеспечивал восстановление работы оборудования, заместитель начальника эксплуатационного цеха ОУ и НБК, который принимал участие в ликвидации последствий удара российского дрона в феврале 2025 года. и тому подобное.