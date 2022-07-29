Зарплаты украинцев сократятся: в НБУ рассказали на сколько

Учитывая инфляционные процессы реальные зарплаты в конце 2024 года будут все еще ниже довоенного уровня. Об этом Нацбанк рассказал в своем инфляционном отчете.

Как сократятся зарплаты украинцев

На 12% сократятся номинальные зарплаты украинцев в текущем году.

На 27% – в реальном измерении.

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В НБУ ожидают, что с восстановлением экономики будет оживляться спрос на рабочую силу, а соответственно будет расти номинальная зарплата. Она даже может превысить довоенный уровень уже в 2023 году. Однако, что касается реальной зарплаты – она будет ниже довоенного уровня в 2024 году. Главная причина – инфляционные процессы.

В каком объеме выплачивали зарплату работодатели

. Реальная зарплата изображает покупательную способность человека, то есть сколько товаров и услуг он действительно может приобрести на конкретную сумму. В ее расчете учитывается уровень инфляции и налогов. К примеру, если средняя зарплата за год выросла на 15%, но годовая инфляция составляла 20% — тогда реальная зарплата сократилась. Работник сможет купить на 5% меньше товаров, чем годом ранее.

Также в отчете НБУ отметили, что предприятия пытались выплачивать зарплату. Отдельные предприятия производили дополнительные выплаты или оказывали материальную помощь, даже если деятельность предприятия была остановлена.

Однако с продолжением боевых действий предприятия чаще увольняют персонал и преимущественно были не в состоянии платить довоенный уровень зарплаты. Среди крупных компаний, особенно международных, преобладают те, кто выплачивал зарплату полностью.

Однако даже такие компании оптимизируют расходы на персонал, подчеркнул регулятор. Среди малого и среднего бизнеса устойчивости меньше, соответственно увольнений и снижения зарплат больше.

По разным опросам, падение зарплат в частном секторе в мае составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем,

– говорится в сообщении НБУ.

Инфографика по инфляционному отчету Национального банка Украины

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