Гетманцев связал низкие зарплаты украинцев с невысокой производительностью их работы
- Даниил Гетманцев отметил, что производительность труда в Украине в 3 – 5 раз ниже, чем в ЕС, и в 7 – 10 раз ниже, чем в Германии, что влияет на низкие зарплаты.
- Гетманцев считает, что инвестиции в автоматизацию, модернизацию и профессиональное образование могут повысить производительность, доходы украинцев и уменьшить трудовую миграцию.
Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что производительность труда украинцев в несколько раз ниже, чем у европейских работников. Одним из последствий этого являются низкие зарплаты в стране.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Даниила Гетманцева.
Что объяснил Гетманцев относительно зарплаты украинцев?
Даниил Гетманцев заявил, что средняя производительность труда в Украине примерно в 3 – 5 раз меньше, чем в странах ЕС, и в 7 – 10 раз меньше, чем в Германии. В то же время украинцы имеют больше рабочих часов в неделю по сравнению с европейцами.
Это означает, что украинские компании дольше производят тот же продукт, тратят больше ресурсов на те же результаты и поэтому труднее конкурируют на внешних рынках,
– отметил глава финансового комитета Рады.
По словам нардепа, низкая производительность труда в Украине является не только экономической, но и социальной проблемой. Эта ситуация имеет следствием низкие зарплаты, ограничивает возможности для трудоустройства уязвимых групп и создает условия для будущей трудовой миграции украинцев.
Гетманцев объяснил, что показатель производительности труда измеряется соотношением ВВП к количеству работников или отработанных часов.
"Это история не о "лени", а о системных факторах, влияющих больше всего именно на уровень ВВП. Устаревшая инфраструктура, недостаточные инвестиции в оборудование и автоматизацию, низкий уровень управленческих практик, слабая логистика и фрагментированность бизнеса", – отметил парламентарий.
Он также отметил, что часть экономики для снижения налогов работает в малых, неконкурентных компаниях, которые не имеют доступа к капиталу и технологиям. Дополнительное влияние на ситуацию имеет также война, разрушение производственных мощностей и вынужденная релокация предприятий.
Как Украина может улучшить ситуацию с зарплатами?
По словам Даниила Гетманцева, инвестиции в повышение производительности труда – это ключ к тому, чтобы экономика могла расти, украинцы получили высокие зарплаты, а страна становилась более конкурентной.
Кроме того, системная автоматизация и модернизация производства, как отметил председатель финансового комитета Рады, позволяет:
- привлечь людей с инвалидностью, ведь автоматизация рутинных и физически сложных операций устраняет барьеры, связанные с физическими ограничениями.
- расширить роль женщин, снизив необходимость в тяжелом физическом труде (например, на складах, в строительстве или производстве), традиционно закрепленной за мужчинами.
- уменьшить потенциальную потребность в трудовой миграции, поскольку сейчас бизнес все чаще говорит о мигрантах, чтобы заполнить дефицит кадров на низкооплачиваемой и физически тяжелой работе.
Таким образом, инвестиции в модернизацию, автоматизацию и профессиональное образование – это не просто экономический, а стратегический социальный инструмент, обеспечивающий инклюзию, повышает доходы украинцев и укрепляет национальный трудовой потенциал,
– написал Гетманцев.
Он добавил, что одним из вариантов системного привлечения на рынок внутренних инвестиций украинцев является введение обязательной накопительной пенсионной системы.
"Поэтому последовательно адвокатирую введение ее в Украине, поскольку это не только прямое улучшение жизни людей в почтенном возрасте (стабильное персональное накопление), но и мощный ресурс для инвестиционного рынка, который запустит нашу экономику на более высокий уровень производительности и развития", – написал Гетманцев.
Поднимут ли зарплаты разным группам украинцев в 2026 году?
Верховная Рада 3 декабря приняла Бюджет на 2026 год, там предусмотрены повышение заработных плат и надбавок для учителей. В частности, 57,8 миллиарда гривен из бюджета пойдет на увеличение финансирования зарплат учителей.
По данным EBA, в 2025 году 96% компаний в Украине повысили зарплаты, причем 64% из них повысили на 11 – 20%. Кроме того, в 2026 году 94% компаний планируют повысить зарплаты.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что в 2026 году в Украине повысят зарплаты врачей первичной и экстренной медицинской помощи в прифронтовых регионах. Правительство увеличило финансирование программы медицинских гарантий до 191,6 миллиарда гривен.