Гетманцев связал низкие зарплаты украинцев с невысокой производительностью их работы

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что производительность труда украинцев в несколько раз ниже, чем у европейских работников. Одним из последствий этого являются низкие зарплаты в стране.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Даниила Гетманцева.

К теме "Хватит издеваться": педагоги по всей Украине призывают повысить им зарплату

Что объяснил Гетманцев относительно зарплаты украинцев?

Даниил Гетманцев заявил, что средняя производительность труда в Украине примерно в 3 – 5 раз меньше, чем в странах ЕС, и в 7 – 10 раз меньше, чем в Германии. В то же время украинцы имеют больше рабочих часов в неделю по сравнению с европейцами.

Это означает, что украинские компании дольше производят тот же продукт, тратят больше ресурсов на те же результаты и поэтому труднее конкурируют на внешних рынках,

– отметил глава финансового комитета Рады.

По словам нардепа, низкая производительность труда в Украине является не только экономической, но и социальной проблемой. Эта ситуация имеет следствием низкие зарплаты, ограничивает возможности для трудоустройства уязвимых групп и создает условия для будущей трудовой миграции украинцев.

Гетманцев объяснил, что показатель производительности труда измеряется соотношением ВВП к количеству работников или отработанных часов.

"Это история не о "лени", а о системных факторах, влияющих больше всего именно на уровень ВВП. Устаревшая инфраструктура, недостаточные инвестиции в оборудование и автоматизацию, низкий уровень управленческих практик, слабая логистика и фрагментированность бизнеса", – отметил парламентарий.

Он также отметил, что часть экономики для снижения налогов работает в малых, неконкурентных компаниях, которые не имеют доступа к капиталу и технологиям. Дополнительное влияние на ситуацию имеет также война, разрушение производственных мощностей и вынужденная релокация предприятий.

Как Украина может улучшить ситуацию с зарплатами?

По словам Даниила Гетманцева, инвестиции в повышение производительности труда – это ключ к тому, чтобы экономика могла расти, украинцы получили высокие зарплаты, а страна становилась более конкурентной.



Кроме того, системная автоматизация и модернизация производства, как отметил председатель финансового комитета Рады, позволяет:

привлечь людей с инвалидностью, ведь автоматизация рутинных и физически сложных операций устраняет барьеры, связанные с физическими ограничениями.

расширить роль женщин, снизив необходимость в тяжелом физическом труде (например, на складах, в строительстве или производстве), традиционно закрепленной за мужчинами.

уменьшить потенциальную потребность в трудовой миграции, поскольку сейчас бизнес все чаще говорит о мигрантах, чтобы заполнить дефицит кадров на низкооплачиваемой и физически тяжелой работе.

Таким образом, инвестиции в модернизацию, автоматизацию и профессиональное образование – это не просто экономический, а стратегический социальный инструмент, обеспечивающий инклюзию, повышает доходы украинцев и укрепляет национальный трудовой потенциал,

– написал Гетманцев.

Он добавил, что одним из вариантов системного привлечения на рынок внутренних инвестиций украинцев является введение обязательной накопительной пенсионной системы.

"Поэтому последовательно адвокатирую введение ее в Украине, поскольку это не только прямое улучшение жизни людей в почтенном возрасте (стабильное персональное накопление), но и мощный ресурс для инвестиционного рынка, который запустит нашу экономику на более высокий уровень производительности и развития", – написал Гетманцев.

Поднимут ли зарплаты разным группам украинцев в 2026 году?