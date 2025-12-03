Гетманцев пов'язав низькі зарплати українців з невисокою продуктивністю їхньої роботи

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що продуктивність праці українців в кілька разів нижча, ніж в європейських працівників. Одним із наслідків цього є низькі зарплати в країні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Данила Гетманцева.

До теми "Досить знущатися": педагоги по всій Україні закликають підвищити їм зарплату

Що пояснив Гетманцев стосовно зарплати українців?

Данило Гетманцев заявив, що середня продуктивність праці в Україні приблизно в 3 – 5 разів менша, ніж в країнах ЄС, і в 7 – 10 разів менша, ніж у Німеччині. Водночас українці мають більше робочих годин на тиждень у порівнянні з європейцями.

Це означає, що українські компанії довше виробляють той самий продукт, витрачають більше ресурсів на ті ж результати й тому важче конкурують на зовнішніх ринках,

– зазначив голова фінансового комітету Ради.

За словами нардепа, низька продуктивність праці в Україні є не лише економічною, а й соціальною проблемою. Ця ситуація має наслідком низькі зарплати, обмежує можливості для працевлаштування вразливих груп та створює умови для майбутньої трудової міграції українців.

Гетманцев пояснив, що показник продуктивності праці вимірюється співвідношенням ВВП до кількості працівників або відпрацьованих годин.

"Це історія не про "ледачість", а про системні чинники, що впливають найбільше саме на рівень ВВП. Застаріла інфраструктура, недостатні інвестиції в обладнання та автоматизацію, низький рівень управлінських практик, слабка логістика й фрагментованість бізнесу", – зазначив парламентар.

Він також зауважив, що частина економіки задля зниження податків працює в малих, неконкурентних компаніях, які не мають доступу до капіталу й технологій. Додатковий вплив на ситуацію має також війна, руйнування виробничих потужностей і вимушена релокація підприємств.

Як Україна може покращити ситуацію із зарплатами?

За словами Данила Гетманцева, інвестиції у підвищення продуктивності праці – це ключ до того, щоб економіка могла рости, українці отримали вищі зарплати, а країна ставала конкурентнішою.



Крім того, системна автоматизація та модернізація виробництва, як зазначив голова фінансового комітету Ради, дозволяє:

залучити людей з інвалідністю, адже автоматизація рутинних та фізично складних операцій усуває бар'єри, пов'язані з фізичними обмеженнями.

розширити роль жінок, знизивши необхідність у важкій фізичній праці (наприклад, на складах, у будівництві чи виробництві), традиційно закріпленій за чоловіками.

зменшити потенційну потребу в трудовій міграції, оскільки зараз бізнес все частіше говорить про мігрантів, щоб заповнити дефіцит кадрів на низькооплачуваній та фізично важкій роботі.

Таким чином, інвестиції в модернізацію, автоматизацію та професійну освіту – це не просто економічний, а стратегічний соціальний інструмент, що забезпечує інклюзію, підвищує доходи українців та зміцнює національний трудовий потенціал,

– написав Гетманцев.

Він додав, що одним з варіантів системного залучення на ринок внутрішніх інвестицій українців є запровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи.

"Тож послідовно адвокатую запровадження її в Україні, оскільки це не лише пряме покращення життя людей в поважному віці (стабільне персональне накопичення), а й потужний ресурс для інвестиційного ринку, який запустить нашу економіку на вищий рівень продуктивності та розвитку", – написав Гетманцев.

Чи піднімуть зарплати різним групам українців у 2026 році?