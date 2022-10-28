Когда зарплаты украинцев начнут расти: в НБУ сделали прогноз
Источник:Национальный банк Украины
В следующем году зарплаты украинцев начнут расти в результате повышения спроса на рабочую силу в отдельных отраслях, но довольно медленно из-за отраслевых диспропорций. Об этом Нацбанк рассказал в октябрьском Инфляционном отчете.
Зарплаты в Украине
- В 2022 году в НБУ прогнозируют, что номинальные платы упадут на 12.3%, а реальные – на 26,9% с учетом фактора инфляции.
- В 2023 наоборот ожидается рост номинальных зарплат на 32,8% и на 4,6% реальных.
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По-прежнему мы оцениваем, что номинальные зарплаты в этом году снизятся на 12 – 13%, прежде всего, за счет частного сектора. В реальном измерении они снизятся на четверть,
– говорится в отчете НБУ.
2023 год: что будет со спросом на работников и зарплатой
В НБУ также прогнозируют, что в дальнейшем восстановление экономики будет сопровождаться оживлением спроса на рабочую силу и происходит на фоне значительных диспропорций и дефицита квалифицированной рабочей силы в отдельных секторах.
Возвратятся высокие темпы ежегодного роста номинальных зарплат. В следующем году они превысят свой довоенный уровень, однако в реальном измерении будут расти довольно медленно из-за высокой инфляции,
– прогнозирует регулятор.
Сейчас спрос на работу преобладает.
Что касается нынешней ситуации на рынке труда, то в НБУ подчеркивают, что количество соискателей работы значительно превышает имеющиеся рабочие места, а уверенность занятых в стабильном получении доходов и наличии работы низка. Это заставляет соискателей соглашаться на работу не по специальности и уменьшать зарплатные ожидания.
Также в условиях снижения финансовой устойчивости предприятий работодатели открывают вакансии с меньшим уровнем зарплаты или не повышают зарплату имеющимся работникам. В итоге идет сокращение номинальных зарплат в частном секторе, что при текущей высокой инфляции означает существенное сокращение зарплат и в реальном измерении.
Хотя потеря трудовых доходов частично компенсируется социальными пособиями правительства Украины и международных организаций, а также выплатами военным, благосостояние домохозяйств существенно ухудшилось, что ограничивает потребительский спрос,
– рассказали в НБУ.
Какие зарплаты сейчас в Украине
- С 1 октября минимальная зарплата выросла на 200 гривен до 6 700 гривен.
- В почасовом выражении этот показатель составляет 40,46 гривны.
Также напомним, что в июле в Украине упразднили обязательные выплаты заработной платы мобилизованным работникам. Однако есть исключение, например, педагогические и научно педагогические работники. Подробнее об этом читайте здесь.Обратите внимание! Более 50% украинцев сейчас недовольны собственным уровнем доходов, однако кризис на рынке труда в условиях военного положения подталкивает их к уступкам.