Увеличение зарплат украинцев: какой рост выплат прогнозирует МВФ

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, зарплаты украинцев растут. За 2022 год реальная заработная плата в Украине выросла на 4,6%. Ежегодно этот показатель увеличивается.

Как могут вырасти зарплаты

Согласно прогнозам МВФ, средняя номинальная зарплата в Украине в 2024 году должна быть повышена на 16,9%. В 2023 году аналогичный показатель роста составил 20,1%.

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Более того, зарплата будет увеличиваться и в дальнейшем. В 2025 году она может вырасти на 15,9%, а в 2026 году – на 13,3%, в 2027 году на 10,5%.

При этом, инфляция в 2024 году должна замедлиться до 6,4%. Именно поэтому показатель реального роста заработной платы будет достигать 9,8%.

Как влияет инфляция на зарплату

Показатель реального роста заработной платы напрямую зависит от инфляции. В частности, в 2023 году увеличение зарплаты было не таким значительным именно из-за инфляционных процессов. Прошлогодняя среднегодовая инфляция в Украине составила 12,9%. Соответственно, реальная заработная плата выросла всего на 6,4%.

В МВФ считают, что в 2025 году инфляция должна снова вырасти и достичь 7,6%. При этом реальная зарплата увеличится аж на 7,8%. В 2026 году уровень инфляции уменьшится до 6,2%, а значит действительная заработная плата станет больше на 6,7%.