Як можуть зрости зарплати

Відповідно до прогнозів МВФ, середня номінальна зарплата в Україні у 2024 році має бути підвищена на 16,9%. У 2023 році аналогічний показник зростання склав 20,1%.

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Щобільше, зарплата буде збільшуватись і надалі. У 2025 році вона може зрости на 15,9%, а у 2026 році – на 13,3%, у 2027 році на 10,5%.

При цьому, інфляція у 2024 році має сповільнитись до 6,4%. Саме тому показник реального зростання заробітної плати сягатиме 9,8%.

Як впливає інфляція на зарплату

Показник реального зростання заробітної плати прямо залежить від інфляції. Зокрема у 2023 році збільшення зарплати було не таким значним саме через інфляційні процеси. Тогорічна середньорічна інфляція в Україні склала 12,9%. Відповідно, реальна заробітна плата зросла усього на 6,4%.

У МВФ вважають, що у 2025 році інфляція має знову зрости і сягнути 7,6%. При цьому реальна зарплата збільшиться аж на 7,8%. У 2026 році рівень інфляції зменшиться до 6,2%, а отже дійсна заробітна плата стане більшою на 6,7%.