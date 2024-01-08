Зарплаты уже растут: как изменится оплата труда в 2024 году

НБУ предполагает повышение уровня оплаты труда для граждан Украины. Ожидаемый рост зарплат может оказать положительное влияние на потребительскую активность и экономическое развитие страны.

Будут ли расти зарплаты

НБУ прогнозирует рост зарплат украинцев за неимением квалифицированных работников. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ, Екатерина Рожкова, в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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По ее словам, из-за этого бизнес уже начал повышать зарплаты и планирует осуществлять это и дальше.

Екатерина Рожкова первый заместитель главы НБУ Мы считаем, что экономика продолжит рост. Рост экономики приводит к тому, что восстанавливается рынок труда. Но из-за структурных проблем на рынке труда, из-за того, что многие выехали, иногда бизнес не может найти тех специалистов, которые ему нужны.

Зарплаты в Украине в 2023 году

По данным Госстата, средняя зарплата в ІІІ квартале 2023 года составила 17 937,3 гривны, что на 22,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года

Каким будет уровень инфляции

В 2024 году ожидается рост номинальной зарплаты на 15,8%, реальной – на 6,9%. В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 14,0%, реальная – на 6,2%.

Также Рожкова сообщила, что НБУ прогнозирует ускорение инфляции в 2024 году. Однако, вероятно, она останется на уровне ниже 10%.

В свою очередь, это приведет к тому, что процентные ставки на депозиты в гривнах будут оставаться привлекательными не только для сохранения средств от обесценения, но и получение дополнительной прибыли.