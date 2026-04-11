"Меньше, чем в супермаркете": военный омбудсмен раскритиковала зарплаты военных

Заработные платы военных, которые служат в тыловых частях, на сегодня являются неприемлемыми. Чтобы это изменить, необходимо провести внутренний аудит в украинской армии.

Какие заработные платы в тыловых частях?

Об этом рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью РБК-Украина.

Когда военнослужащий в тылу получает меньше, чем охранник в супермаркете, то понятно, что это неприемлемо,

– отметила омбудсмен.

По словам Решетиловой, команда министра обороны Украины должна провести внутренний аудит в армии. Проверка позволит определить, кто и на какой должности занят и насколько эффективно задействованы люди в армии.

Вместе с тем омбудсмен считает, что пересмотреть заработные платы военным в тылу Украина сможет, если получит помощь от западных партнеров.

Почему некачественная мобилизация дорого стоит?

Также Ольга Решетилова раскритиковала некачественную мобилизацию украинцев в армию. Речь идет о людях, которые имеют право на отсрочку или болезни.

Омбудсмен назвала их мобилизацию финансово расточительной для страны. Ведь на их привлечение в армию тратятся средства, а впоследствии человек все равно уволятся со службы.

Надо посчитать, сколько нам стоит некачественная мобилизация. Когда человек имеет законное право на отсрочку или явные проблемы со здоровьем, но он мобилизован, на него потрачен ресурс, как минимум, на его обеспечение,

– отметила Решетилова.

Заметьте! Военный омбудсмен – это уполномоченное лицо, которое занимается защитой прав украинских военных. Она рассматривает жалобы бойцов, помогает решать их проблемы, а также работает над тем, чтобы в армии соблюдались законы и права человека даже во время войны. По словам Решетиловой, жалоб она получает очень много – иногда несколько сотен в день.

Что говорят военные о повышении зарплат?

Ранее в эксклюзивном интервью 24 Каналу военнослужащий ВСУ Даниил Яковлев рассказал, что повышать зарплаты, конечно, нужно. Но проблема заключается даже не в уровне окладов.

Ведь часто защитники тратят собственные средства именно для того, чтобы продолжать службу. То есть они за свои деньги ремонтируют автомобили, арендуют квартиры и тому подобное.

Кроме того, по его словам, некоторые военные предлагают поднимать зарплаты по уровню образованности защитников, чтобы стимулировать их учиться. Например, изучать английский язык, картографию, инженерию и т.д., и за это получать бонусы.

Знает английский – плюс 500 гривен, знает такмед – плюс 500 гривен. Знает, как управлять тяжелой техникой – плюс 500 гривен,

– говорит Яковлев.

Заметьте! При таком подходе и государство будет видеть, что оно вкладывает средства в высококвалифицированного военного.

Как начисляют зарплаты военным?