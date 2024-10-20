Налоговые изменения произошли: изменятся ли зарплаты военных

Согласно налоговым изменениям, теперь военный сбор составляет 5% вместо 1,5%, как это было раньше. Несмотря на это, для действующих военных ничего не изменится.

Изменятся ли зарплаты

Финансист одной из бригад ВСУ с позывным "Адик" рассказал, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук 15 октября подписал закон, регулирующий особенности налогообложения в период военного положения.

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В частности военный сбор повысили до 5% на срок до 31 декабря того года, в котором будет завершено военное положение. Несмотря на это для действующих военных ставка до сих пор 1,5%.

Поскольку военный сбор для военнослужащих остался без изменений, минимальное денежное обеспечение не претерпело изменений. Таким образом, если у военнослужащего нет удержаний и взысканий, общая минимальная начисленная сумма за месяц составляет 20 715,30 гривны. При этом налог на доходы физических лиц с военнослужащих не взимается. Однако удерживается военный сбор в размере 1,5%, что означает, что в октябре 2024 года на руки военнослужащие получат минимум 20 404,57 гривны (это 20 715,30 гривны за вычетом 1,5% военного сбора),

– сказал "Адик".

До конца года сумма действительно может увеличиться, потому что из-за роста инфляции возрастет и индексация выплат. Однако рост составит ориентировочно 100-200 гривен.

Сейчас минимальная зарплата для военнослужащих Сухопутных войск ВСУ, которые занимают штатные должности с минимальным тарифным разрядом состоят из: