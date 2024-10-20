Чи зміняться зарплати
Фінансист однієї з бригад ЗСУ з позивним "Адік" розповів, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 15 жовтня підписав закон, що регулює особливості оподаткування в період воєнного стану.
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Зокрема військовий збір підвищили до 5% на строк до 31 грудня того року, в якому буде завершено воєнний стан. Попри це для діючих військових ставка досі 1,5%.
Оскільки військовий збір для військовослужбовців залишився без змін, мінімальне грошове забезпечення не зазнало змін. Таким чином, якщо у військовослужбовця немає утримань і стягнень, загальна мінімальна нарахована сума за місяць становить 20 715,30 гривні. При цьому податок на доходи фізичних осіб з військовослужбовців не стягується. Однак утримується військовий збір у розмірі 1,5%, що означає, що в жовтні 2024 року на руки військовослужбовці отримають мінімум 20 404,57 гривні (це 20 715,30 гривні за вирахуванням 1,5% військового збору),
– сказав "Адік".
До кінця року сума і справді може збільшитися, бо через зростання інфляції зросте й індексація виплат. Проте зростання складе орієнтовно 100-200 гривень.
Нині мінімальна зарплата для військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ, які обіймають штатні посади з мінімальним тарифним розрядом складаються з:
- посадовий оклад за 1 тарифним розрядом — 2 470 гривень;
- оклад за військовим званням солдат — 530 гривень;
- надбавка за особливості проходження служби 65% — 1 950 гривень;
- премія (1 тарифний розряд, вислуга років — менше 1 року) — 15 635,10 гривні;
- індексація — почала нараховуватися з вересня 2024 року (за серпень 2024), становить 130,20 гривні.