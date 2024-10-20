Чи зміняться зарплати

Фінансист однієї з бригад ЗСУ з позивним "Адік" розповів, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 15 жовтня підписав закон, що регулює особливості оподаткування в період воєнного стану.

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Зокрема військовий збір підвищили до 5% на строк до 31 грудня того року, в якому буде завершено воєнний стан. Попри це для діючих військових ставка досі 1,5%.

Оскільки військовий збір для військовослужбовців залишився без змін, мінімальне грошове забезпечення не зазнало змін. Таким чином, якщо у військовослужбовця немає утримань і стягнень, загальна мінімальна нарахована сума за місяць становить 20 715,30 гривні. При цьому податок на доходи фізичних осіб з військовослужбовців не стягується. Однак утримується військовий збір у розмірі 1,5%, що означає, що в жовтні 2024 року на руки військовослужбовці отримають мінімум 20 404,57 гривні (це 20 715,30 гривні за вирахуванням 1,5% військового збору),

– сказав "Адік".

До кінця року сума і справді може збільшитися, бо через зростання інфляції зросте й індексація виплат. Проте зростання складе орієнтовно 100-200 гривень.

Нині мінімальна зарплата для військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ, які обіймають штатні посади з мінімальним тарифним розрядом складаються з: