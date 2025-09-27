Повышение зарплат украинским военным должно стать частью гарантий безопасности. Поскольку собственных средств не хватит, Украина ведет переговоры с европейскими партнерами о возможном финансировании.

Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга 27 сентября, передает 24 Канал.

Обеспечит ли Европа зарплату украинским военным?

Владимир Зеленский объяснил, что "повышение зарплат военным" во время возможного прекращения огня рассматривается как элемент гарантий безопасности. По его словам, армия должна получить финансовое усиление в этот период, когда будут действовать договоренности с участием международных партнеров.

Заработная плата – это большой объем денег. Украинского бюджета будет недостаточно на такое количество наших Вооруженных сил,

– сказал лидер Украины.

Из-за недостаточности бюджета и подняли вопрос дополнительного финансирования. Сейчас он обсуждается с европейскими партнерами.

Зеленский добавил, что европейские страны и международные организации "осознают важность этой темы", однако "пока говорить о конкретных результатах переговоров рано".

На вопрос журналистов о том, может ли Европа предоставить Украине средства на выплаты военным, Зеленский ответил: "Шансы есть".

Что известно о финансировании оборонного сектора Украины?