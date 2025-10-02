В Украине не могут быть задержки выплат военным. Поэтому сейчас Минфин готовит новый законопроект.

Что рассказала Пидласа о зарплатах военным?

Его зарегистрируют в первых числах октября, пишет 24 Канал со ссылкой на нардепа Роксолану Пидласу.

Читайте также Уровень средней зарплаты упал: в каких областях украинцы зарабатывают меньше и больше всего

Дело в том, что сейчас есть необходимость увеличить расходы государственного бюджета на оборону на сумму около 300 миллиардов гривен. Министерство финансов и правительство выйдут с проектом изменений в госбюджет уже в первых числах октября.

Это станет возможным тогда, когда Еврокомиссия окончательно согласует возможность использования 6 миллиардов евро ERA Loans на операционные военные нужды,

– объяснила Пидласа.

Обратите внимание! Законопроект следует согласовать до 1 ноября.

В частности финальную сумму подбивает Минфин, как отметила нардеп. По состоянию на сейчас есть верифицированная существенная потребность Министерства обороны. Однако есть гораздо меньшие потребности Национальной гвардии, ГУР, СБУ и других силовых ведомств.

Эти потребности надо объединить,

– уточнила Роксолана Пидласа.

Она рассказала, что дополнительная потребность в деньгах начала накапливаться с начала года. Причин было две:

была нехватка оружия от партнеров, которую приходилось покупать за собственные средства; есть необходимость в социальном обеспечении военнослужащих и их семей.

Отвечая на вопрос, может ли возникнуть временный разрыв в возможностях выплачивать зарплату военным, Пидласа ответила, что правительство не допустит такой ситуации.

Важно! Для покрытия временных разрывов ликвидности правительство привлекает деньги от размещения облигации внутреннего государственного займа.

Что еще планируют в Украине по обороне?

В Украине планируют создать оборонный резерв в 2026 году. Об этом сообщил народный депутат Федор Вениславский.

Государство выделит на бюджетную программу 200 миллиардов гривен.

Эти средства будут выделяться на наиболее нужные оборонные нужды. Потому что война приобрела технологический характер и часто меняются потребности в течение нескольких месяцев,

– сказал Вениславский.

Заметьте! Согласно его словам, именно для этого и предусмотрена возможность резервных денег, которые будут использованы на направления, которые усилят обороноспособность.

Что еще известно о потребностях Украины в 2026 году?