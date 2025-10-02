В Україні не можуть бути затримки виплат військовим. Тому наразі Мінфін готує новий законопроєкт.

Що розповіла Підласа про зарплати військовим?

Його зареєструють в перших числах жовтня, пише 24 Канал з посиланням на нардепку Роксолану Підласу.

Річ у тім, що наразі є потреба збільшити видатки державного бюджету на оборону на суму близько 300 мільярди гривень. Міністерство фінансів та уряд вийдуть з проєктом змін до держбюджету вже в перших числах жовтня.

Це стане можливим тоді, коли Єврокомісія остаточно погодить можливість використання 6 мільярдів євро ERA Loans на операційні військові потреби,

– пояснила Підласа.

Зверніть увагу! Законопроєкт слід погодити до 1 листопада.

Зокрема фінальну суму підбиває Мінфін, як зазначила нардепка. Станом на зараз є верифікована суттєва потреба Міністерства оборони. Однак є набагато менші потреби Національної гвардії, ГУР, СБУ та інших силових відомств.

Ці потреби треба об’єднати,

– уточнила Роксолана Підласа.

Вона розказала, що додаткова потреба в грошах почала накопичуватися з початку року. Причин було дві:

була нестача зброї від партнерів, яку доводилося купляти за власні кошти; є необхідність в соціальному забезпеченні військовослужбовців і їх родин.

Відповідаючи на питання, чи може виникнути тимчасовий розрив у можливостях виплачувати зарплату військовим, Підласа відповіла, що уряд не допустить такої ситуації.

Важливо! Для покриття тимчасових розривів ліквідності уряд залучає гроші від розміщення облігації внутрішньої державної позики.

Що ще планують в Україні щодо оборони?

В Україні планують створити оборонний резерв у 2026 році. Про це повідомив народний депутат Федір Веніславський.

Держава виділить на бюджету програму 200 мільярдів гривень.

Ці кошти будуть виділятися на найбільш потрібні оборонні потреби. Бо війна набула технологічного характеру і часто змінюються потреби протягом декількох місяців,

– сказав Веніславський.

Зауважте! Згідно з його слів, саме для цього і передбачено можливість резервних грошей, які будуть використані на напрямки, які посилять обороноздатність.

