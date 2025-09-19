Зарплаты военных могут финансировать международные партнеры, – Марченко
- Украинское правительство ведет переговоры с международными партнерами по финансированию зарплат военных.
- Министр финансов Сергей Марченко заявил о готовности партнеров к совместным действиям для покрытия оборонных расходов.
Украинское правительство ведет активные переговоры с партнерами по привлечению их средств для финансирования сектора безопасности и обороны. В частности речь идет о зарплатах военным.
Что ожидать относительно зарплат военным?
Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко, передает 24 Канал со ссылкой на время вопросов к правительству в Верховной Раде.
Читайте также С нового года повысят порог зарплаты для бронирования работников
В частности народный депутат от партии "Слуги народа" спросил, ведутся ли переговоры с международными партнерами относительно прямого финансирования зарплат украинских военных. На этот вопрос Марченко ответил положительно.
Мы убеждаем партнеров направлять ресурсы не только на гражданские нужды, но и сектор безопасности и обороны,
– отметил министр.
Сергей Марченко добавил, что это один из приоритетов, которые Владимир Зеленский поставил перед правительством является найти источники покрытия оборонных расходов Украины в среднесрочной перспективе. В частности Министерство обороны уже подготовило предварительные расчеты:
- определено количество военнослужащих, необходимых после завершения активной фазы войны;
- согласованы объемы финансирования по категориям.
Эти все данные станут основой для совместных действий правительства и международных партнеров.
Есть готовность и понимание, что этот вопрос будет решен. Надеюсь, скоро сможем говорить о конкретных договоренностях,
– сказал Сергей Марченко.
Важно! Он добавил, что привлечение таких средств может стать частью пакета гарантий безопасности Украины.
Каким будет финансирование обороны в 2026 году?
Безопасности и оборона все еще остаются приоритетом бюджета, о чем сообщила Юлия Свириденко. Все собственные поступления и заимствования правительство направляет на Силы Обороны:
- денежное обеспечение военных и поддержку их семей;
- усиление ПВО;
- разработку и изготовление собственного оружия, в частности дронов.
Сейчас вся Украина должна быть в Войске или для Войска. Это отражает и государственный бюджет 2026 года,
– написала Свириденко.
Обратите внимание! По меньшей мере 44,3 миллиарда гривен будет потрачено на украинские боеприпасы, ракеты, противоракетную оборону, авиационную и бронетанковую технику.
Как будут финансировать Минобороны в следующем году?
Финансирование Министерства обороны в 2026 году рамках бюджета возрастет до 1,924 триллиона гривен. То есть речь идет о приросте на 11,4 миллиарда гривен или 0,6%, если сравнивать с 2025 годом.
В 2025 году его финансирование составляло 1,912 триллиона гривен.
В то же время больше всего в денежном выражении растут расходы не Министерства обороны. Лидером в этом списке является Министерство социальной политики, семьи и единства.