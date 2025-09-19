Что ожидать относительно зарплат военным?

Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко, передает 24 Канал со ссылкой на время вопросов к правительству в Верховной Раде.

В частности народный депутат от партии "Слуги народа" спросил, ведутся ли переговоры с международными партнерами относительно прямого финансирования зарплат украинских военных. На этот вопрос Марченко ответил положительно.

Мы убеждаем партнеров направлять ресурсы не только на гражданские нужды, но и сектор безопасности и обороны,

– отметил министр.

Сергей Марченко добавил, что это один из приоритетов, которые Владимир Зеленский поставил перед правительством является найти источники покрытия оборонных расходов Украины в среднесрочной перспективе. В частности Министерство обороны уже подготовило предварительные расчеты:

определено количество военнослужащих, необходимых после завершения активной фазы войны; согласованы объемы финансирования по категориям.

Эти все данные станут основой для совместных действий правительства и международных партнеров.

Есть готовность и понимание, что этот вопрос будет решен. Надеюсь, скоро сможем говорить о конкретных договоренностях,

– сказал Сергей Марченко.

Важно! Он добавил, что привлечение таких средств может стать частью пакета гарантий безопасности Украины.

Каким будет финансирование обороны в 2026 году?

Безопасности и оборона все еще остаются приоритетом бюджета, о чем сообщила Юлия Свириденко. Все собственные поступления и заимствования правительство направляет на Силы Обороны:

денежное обеспечение военных и поддержку их семей; усиление ПВО; разработку и изготовление собственного оружия, в частности дронов.

Сейчас вся Украина должна быть в Войске или для Войска. Это отражает и государственный бюджет 2026 года,

– написала Свириденко.

Обратите внимание! По меньшей мере 44,3 миллиарда гривен будет потрачено на украинские боеприпасы, ракеты, противоракетную оборону, авиационную и бронетанковую технику.

Как будут финансировать Минобороны в следующем году?