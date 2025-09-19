Що очікувати щодо зарплат військовим?
Про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко, передає 24 Канал з посиланням на час питань до уряду у Верховній Раді.
Зокрема народний депутат від партії "Слуги народу" запитав, чи ведуться переговори з міжнародними партнерами щодо прямого фінансування зарплат українських військових. На це питання Марченко відповів позитивно.
Ми переконуємо партнерів спрямовувати ресурси не лише на громадянські потреби, а й сектор безпеки та оборони,
– зазначив міністр.
Сергій Марченко додав, що це один із пріоритетів, які Володимир Зеленський поставив перед урядом є знайти джерела покриття оборонних витрат України у середньостроковій перспективі. Зокрема Міністерство оборони вже підготувало попередні розрахунки:
- визначено кількість військовослужбовців, необхідних після завершення активної фази війни;
- узгоджені обсяги фінансування за категоріями.
Ці всі дані стануть основою для спільних дій уряду та міжнародних партнерів.
Є готовність та розуміння, що це питання буде вирішено. Сподіваюся, скоро зможемо говорити про конкретні домовленості,
– сказав Сергій Марченко.
Важливо! Він додав, що залучення таких коштів може стати частиною пакета гарантій безпеки України.
Яким буде фінансування оборони у 2026 році?
Безпеки та оборона все ще залишаються пріоритетом бюджету, про що повідомила Юлія Свириденко. Усі власні надходження і запозичення уряд спрямовує на Сили Оборони:
- грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин;
- посилення ППО;
- розробку та виготовлення власної зброї, зокрема дронів.
Зараз вся Україна має бути у Війську або для Війська. Це відображає і державний бюджет 2026,
– написала Свириденко.
Зверніть увагу! Щонайменше 44,3 мільярда гривень буде витрачено на українські боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку.
Як фінансуватимуть Міноборони у наступному році?
Фінансування Міністерства оборони у 2026 році рамках бюджету зросте до 1,924 трильйона гривень. Тобто мова йде про приріст на 11,4 мільярда гривень або 0,6%, якщо порівнювати з 2025 роком.
У 2025 році його фінансування становило 1,912 трильйона гривень.
Водночас найбільше у грошовому вимірі зростають видатки не Міністерства оборони. Лідером у цьому списку є Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.