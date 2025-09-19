Що очікувати щодо зарплат військовим?

Про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко, передає 24 Канал з посиланням на час питань до уряду у Верховній Раді.

Зокрема народний депутат від партії "Слуги народу" запитав, чи ведуться переговори з міжнародними партнерами щодо прямого фінансування зарплат українських військових. На це питання Марченко відповів позитивно.

Ми переконуємо партнерів спрямовувати ресурси не лише на громадянські потреби, а й сектор безпеки та оборони,

– зазначив міністр.

Сергій Марченко додав, що це один із пріоритетів, які Володимир Зеленський поставив перед урядом є знайти джерела покриття оборонних витрат України у середньостроковій перспективі. Зокрема Міністерство оборони вже підготувало попередні розрахунки:

визначено кількість військовослужбовців, необхідних після завершення активної фази війни; узгоджені обсяги фінансування за категоріями.

Ці всі дані стануть основою для спільних дій уряду та міжнародних партнерів.

Є готовність та розуміння, що це питання буде вирішено. Сподіваюся, скоро зможемо говорити про конкретні домовленості,

– сказав Сергій Марченко.

Важливо! Він додав, що залучення таких коштів може стати частиною пакета гарантій безпеки України.

Яким буде фінансування оборони у 2026 році?

Безпеки та оборона все ще залишаються пріоритетом бюджету, про що повідомила Юлія Свириденко. Усі власні надходження і запозичення уряд спрямовує на Сили Оборони:

грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин; посилення ППО; розробку та виготовлення власної зброї, зокрема дронів.

Зараз вся Україна має бути у Війську або для Війська. Це відображає і державний бюджет 2026,

– написала Свириденко.

Зверніть увагу! Щонайменше 44,3 мільярда гривень буде витрачено на українські боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку.

Як фінансуватимуть Міноборони у наступному році?