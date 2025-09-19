Український уряд веде активні перемовини з партнерами щодо залучення їх коштів для фінансування сектору безпеки та оборони. Зокрема йдеться про зарплати військовим.

Що очікувати щодо зарплат військовим?

Про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко, передає 24 Канал з посиланням на час питань до уряду у Верховній Раді.

Зокрема народний депутат від партії "Слуги народу" запитав, чи ведуться переговори з міжнародними партнерами щодо прямого фінансування зарплат українських військових. На це питання Марченко відповів позитивно.

Ми переконуємо партнерів спрямовувати ресурси не лише на громадянські потреби, а й сектор безпеки та оборони,

– зазначив міністр.

Сергій Марченко додав, що це один із пріоритетів, які Володимир Зеленський поставив перед урядом є знайти джерела покриття оборонних витрат України у середньостроковій перспективі. Зокрема Міністерство оборони вже підготувало попередні розрахунки:

визначено кількість військовослужбовців, необхідних після завершення активної фази війни; узгоджені обсяги фінансування за категоріями.

Ці всі дані стануть основою для спільних дій уряду та міжнародних партнерів.

Є готовність та розуміння, що це питання буде вирішено. Сподіваюся, скоро зможемо говорити про конкретні домовленості,

– сказав Сергій Марченко.

Важливо! Він додав, що залучення таких коштів може стати частиною пакета гарантій безпеки України.

Яким буде фінансування оборони у 2026 році?

Безпеки та оборона все ще залишаються пріоритетом бюджету, про що повідомила Юлія Свириденко. Усі власні надходження і запозичення уряд спрямовує на Сили Оборони:

грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин; посилення ППО; розробку та виготовлення власної зброї, зокрема дронів.

Зараз вся Україна має бути у Війську або для Війська. Це відображає і державний бюджет 2026,

– написала Свириденко.

Зверніть увагу! Щонайменше 44,3 мільярда гривень буде витрачено на українські боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку.

Як фінансуватимуть Міноборони у наступному році?