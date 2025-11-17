Зарплаты врачей вырастут в 2026 году: Свириденко назвала, кто получит повышение

Некоторые врачи в Украине в следующем году будут получать более высокие заработные платы. Речь, в частности, идет о медиках, которые работают в прифронтовых регионах.

Кто получит более высокие заработные платы?

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко после совещания с руководителями областных военных администраций прифронтовых регионов, передает 24 Канал со ссылкой на ее сообщение в соцсетях.

Мы заложили увеличение зарплат врачей первичной и экстренной медицинской помощи и медикам прифронтовых регионов,

– отметила премьер-министр.

На эти цели правительство увеличило финансирование программы медицинских гарантий в проекте бюджета на 2026 год до 191,6 миллиарда гривен.

Впрочем, для увеличения зарплат врачей документ должны депутаты Верховной Рады.

Важно! В целом для поддержки прифронтовых регионов в проект бюджета на 2026 год правительство предусматривает дополнительные средства в размере 10,6 миллиарда гривен дотаций и 30,9 миллиарда гривен на поддержку территорий, которые потеряли доходы из-за полномасштабной войны.

Что будет с зарплатами семейных врачей?

Со следующего года также должны вырасти заработные платы семейных врачей. Министерство здравоохранения пересчитает капитационную ставку, чтобы с 1 января 2026 года минимальная базовая заработная плата семейного врача при составлении 1 800 деклараций была 35 000 гривен, пишет Укринформ.

Также Минздрав стимулирует медиков работать в там, где особенно ощущается кадровый дефицит, а именно в прифронтовых регионах и сельской местности.

Врачи получают так называемые "подъемные", чтобы обустроить быт, если переезжают работать в сельскую местность и на прифронтовые территории.

Также они могут получить служебное жилье от государства. В частности, в 2025 году на это уже выделили из бюджета 100 миллионов гривен.

Стоит знать! Отдельные выплаты предусмотрены для молодых врачей, которые соглашаются работать в селе или на прифронтовых территориях. Они могут получить единовременно выплату в 200 000 гривен. Однако есть важное условие: врач должен завершить интернатуру в одном из 20 государственных медицинских вузов, подчиненных Минздраву или МОН.

У кого еще вырастут зарплаты?