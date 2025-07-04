Засчитают ли зарубежный стаж при расчете пенсии в Украине
- С 2025 года в Украине будут учитывать зарубежный стаж для права на пенсию, даже без пенсионного соглашения с другой страной, но он не повлияет на размер пенсии.
- Для зачисления зарубежного стажа нужно получить официальный подтверждающий документ от пенсионного фонда страны, где работали, и легализовать его в Украине.
Многие украинцы выезжают за границу в поисках высоких заработков. Приобретенный в других странах стаж пригодится при расчете пенсии, однако нужно выполнить несколько законодательных требований.
Как засчитывают стаж, приобретенный за рубежом
С 2025 года при расчете пенсии засчитывают годы работы человека за рубежом, даже если у Украины нет пенсионного соглашения с другой страной, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".
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Это нововведение облегчает украинцам процесс получения пенсии. В частности:
- В 2025 году для выхода на пенсию по возрасту в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа.
- Сейчас, имея 27 лет стажа работы в Украине и 5 лет зарубежного, можно получить пенсию в 60, а раньше без пенсионного соглашения между странами это было невозможно.
Важно! Зарубежный страховой стаж учтут только для определения права на пенсию, если Украина не имеет соглашения с другой страной. На размер пенсионных выплат он не повлияет. Однако при наличии соглашения может влиять и на размер пенсии.
Какие документы нужны для зачисления стажа
Чтобы годы работы за рубежом зачислили в общий стаж, необходимо обратиться за официальным подтверждающим документом в пенсионный фонд страны, где человек работал.
Если такой возможности нет, нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства:
- ПФУ самостоятельно сделает запрос в Министерство иностранных дел Украины;
- МИД направит запрос в пенсионный фонд страны, где работал человек, для получения официального документа.
Стоит знать! В Минсоцполитики советуют позаботиться о получении необходимых документов минимум за полгода до выхода на пенсию, поскольку это потребует некоторого времени.
Как легализовать документы о стаже
Документ, подтверждающий зарубежный стаж, часто нуждается в легализации, то есть предоставление ему юридической силы на территории Украины. Способ легализации зависит от страны, где его получили:
- апостиль, если страна, в которой работал человек, является участницей Гаагской конвенции 1961 года;
- консульская легализация, если страна не имеет международных договоров о правовой помощи с Украиной;
- упрощенная процедура, если договор о правовой помощи между Украиной и другой страной существует.
Следует знать! Также понадобится перевод документа на украинский язык, заверенный нотариусом. Его можно сделать в украинском консульстве за рубежом или уже непосредственно в Украине.