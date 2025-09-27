Ранее для назначения пенсии учитывался только страховой стаж, приобретенный в Украине, исключение составляли страны, с которыми Украина имела ратифицированные соглашения по учету стажа, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

После принятия Закона, приобретенный за рубежом стаж теперь учитывается для определения права на пенсию по возрасту, при условии документального подтверждения, независимо от наличия таких соглашений.

Обратите внимание! Если человек проработал в Украине 27 лет и еще 5 лет за рубежом, то раньше он не имел права на пенсию по возрасту. Теперь зарубежный стаж добавляется к украинскому, что позволяет получить пенсию.

Засчитается ли стаж приобретенный в Беларуси или России?

Ранее украинцы, которые работали в России или Беларуси, сталкивались с проблемой: для получения пенсии в Украине нужно было подтвердить, что они не получают выплаты от этих стран. С началом войны любое взаимодействие с пенсионными органами этих государств прекратилось, а потому граждане не могли подтвердить этот факт.

Новое постановление Кабинета Министров Украины №562 позволяет декларативно подтвердить, что пенсия из России или Беларуси не получается. Это подтверждение является юридической ответственностью лица, соответственно достаточное для назначения пенсии в Украине.

