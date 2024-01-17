Запасов угля, газа и ядерного топлива для прохождения зимы достаточно – Галущенко
Источник:Минэнерго
Министр энергетики Украины Герман Галущенко принял участие в заседании Координационной группы G7+. Последняя тема встречи – оказание помощи энергосектору Украины.
Энергетическая стойкость
Министр проинформировал партнеров о ситуации в энергосекторе и потребности для пополнения резервов на случай повторения массированных вражеских атак.
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Поэтому стало известно, что на сегодняшний день система стабильна, в частности благодаря поддержке международных партнеров и совместным усилием по поддержанию энергетической устойчивости.
У нас достаточно запасов угля, газа и ядерного топлива. И это дает нам уверенность сказать, что мы прошли половину зимы и мы устоим до ее конца.
В том числе этого удалось достичь благодаря самой масштабной ремонтной кампании на энергетических объектах Для ее реализации используется оборудование, предоставленное или закупленное с помощью международных партнеров.
Враг продолжает атаковать
Герман Галущенко подчеркнул, что враг п родовит атаковать энергетические объекты и генерационные установки на прифронтовых территориях
В этой связи, участники заседания выразили готовность продолжать помощь Украине. В частности, представитель председательствующей в G7 Италии подчеркнул, что его государство будет продолжать поддержку и будет прилагать усилия. для усиления устойчивости украинской энергосистемы к российским атакам
Какие планы у Минэнерго
Министр отметил, что в этом году энергетический сектор Украины планирует :
- продолжать внедрение реформ;
- интегрироваться в европейские энергетические рынки;
- наращивать мощности возобновляемой энергетики;
- реализовывать задачи по достижению глобальных климатических целей.
В свою очередь Джеффри Пайетт заверил, что США готовы и в дальнейшем поддерживать энергетический сектор Украины и координировать международное сотрудничество по этому вопросу.Любопытно! Джеффри Пайетт также поздравил Украину с обретением полноправного членства в ЕNTSO-E, а также увеличением пропускных способностей для импорта электроэнергии из европейских стран.