Швейцария продлила статус защиты для украинских беженцев

Значительное количество украинцев после начала полномасштабного вторжения переехали в Швейцарию. Местное правительство ввело для них спецзащиту.

Какую защиту предоставляет Швейцария

Правительство Швейцарии объявило о продолжении защиты украинцев, бежавших от войны, до 4 марта 2025 года. Это решение было вызвано обострением ситуации в Украине.

Читайте также Украина помогла польской энергосистеме: что произошло на самом деле

Продолжительная стабилизация ситуации в Украине не предполагается. Таким образом, статус защиты S для ищущих защиты из Украины не будет отменен ранее 4 марта 2025 года.

– заявили представители правительства

Кроме продолжения защиты, правительство утвердило план действий по трудоустройству беженцев. Согласно решению, по меньшей мере 40% людей, получивших статус защиты "S", должны быть устроены на работу до конца следующего года. Речь идет о тех гражданах, которые способны работать, в соответствии с состоянием здоровья.

В целом правительство Швейцарии объявило о том, что защита украинских беженцев будет продолжаться до стабилизации ситуации в Украине. Согласно опубликованной статистике, к концу октября 2023 года активный статус "S" имеют 66 тысяч украинцев.

Несмотря на то, что Швейцария обычно сохраняет нейтралитет после полномасштабного вторжения России в Украину, страна выразила четкую позицию. Она не только помогла украинским беженцам, но и заверила Киев в своей абсолютной поддержке. Швейцария даже предоставила Украине военную помощь.