Защита от отключений электроэнергии: Украина получит до 275 миллионов евро на подстанции

Враг продолжает наносить прицельные удары по критически важной инфраструктуре, пытаясь оставить украинцев в темноте. Чтобы избежать наихудших сценариев, государство в экстренном порядке привлекает масштабную поддержку со стороны европейских партнеров.

Куда пойдут европейские средства и как это повлияет на стабильность системы

Чтобы укрепить устойчивость отечественной энергосистемы, Украина готовит новый инвестиционный проект для НЭК "Укрэнерго" на сумму до 275 миллионов евро. Эти средства пойдут на критически важную физическую защиту подстанций от российских атак, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Обратите внимание! Во время встречи в Киеве с вице-президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Карлом Негаммером члены правительства обсудили, как максимально быстро превратить финансирование в конкретные результаты. "В условиях постоянных российских атак наша ключевая задача – защищенные энергетические объекты, восстановленные мощности и надежные сети", – подчеркнул глава правительства.

Помимо бетонных укрытий для трансформаторов, стороны сосредоточились на финансовой стабильности самого энергетического сектора. Речь идет об оздоровлении балансирующего рынка электроэнергии, чтобы система работала без сбоев даже в кризисных условиях. Для этого Кабмин разрабатывает системные решения совместно с ЕИБ, ЕБРР и Еврокомиссией.

Важно! Еще один стратегический шаг на пути к энергонезависимости – расширение межгосударственных электрических соединений с ЕС. Ключевым здесь является строительство мощной линии электропередачи 400 кВ "Арциз – Исакча" между Украиной и Румынией. Это позволит оперативно перебрасывать ток через границу, что существенно повысит надежность подачи электроэнергии в дома украинцев.

Какие проекты с европейцами уже реализуются в Украине

Сотрудничество с европейскими кредиторами продолжается не первый год и уже приносит ощутимые результаты для нашей экономики. В настоящее время совместный портфель Украины и ЕИБ в энергетическом секторе включает семь масштабных проектов. Их общая стоимость составляет около 1,26 миллиарда евро.

Обратите внимание! Эти средства уже направляются на восстановление и модернизацию поврежденных электросетей, физическую защиту объектов, а также на восстановление гидроэнергетики. Кроме того, часть финансирования обеспечивает стабильное газоснабжение, что имеет критически важное значение для прохождения отопительного сезона.

Ранее мы писали, что действующий премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что с 16 июля – с момента начала работы обновленного правительства – не прошло и ни одного дня без атак на энергетику. Атак уже было 2 147, и это в разы больше, чем в прошлом году.