Есть три уровня фортификаций: Шмыгаль рассказал о защите энергообъектов

С начала большой войны было решено реализовать три уровня фортификаций для защиты объектов энергетики от террористических обстрелов. Один из них экспериментальным и очень дорогим.

Три уровня фортификации

Во время Форума "Украина 2024. Независимость", премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что первый уровень предусматривал закрытие объектов энергетики габионами для защиты от косвенного поражения.

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Зато второй уровень состоял из монументальных железобетонных укрытий для трансформаторов и других объектов. Большинство укрытий уже были построены, а обслуживание осуществляется "Укрэнерго".

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Вчера, кстати, состоялись первые атаки ракетами с кассетными боеприпасами, которыми атаковали наши распределительные подстанции. Это были десятки ракет. Мы с десятка ударов вчера потеряли очень небольшое количество нашего оборудования.

Третий уровень фортификаций это экспериментальный проект. Это должны были быть огромные сооружения, которые должны были накрывать подстанцию в размере 3 футбольных полей.

Они чрезвычайно дорогостоящие. До сих пор не понятна их экономическая целесообразность,

– сказал он.

Он добавил, что для Украины это стоило бы сотни миллиардов гривен.