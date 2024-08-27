Есть три уровня фортификаций: Шмыгаль рассказал о защите энергообъектов
С начала большой войны было решено реализовать три уровня фортификаций для защиты объектов энергетики от террористических обстрелов. Один из них экспериментальным и очень дорогим.
Три уровня фортификации
Во время Форума "Украина 2024. Независимость", премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что первый уровень предусматривал закрытие объектов энергетики габионами для защиты от косвенного поражения.
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Зато второй уровень состоял из монументальных железобетонных укрытий для трансформаторов и других объектов. Большинство укрытий уже были построены, а обслуживание осуществляется "Укрэнерго".
Вчера, кстати, состоялись первые атаки ракетами с кассетными боеприпасами, которыми атаковали наши распределительные подстанции. Это были десятки ракет. Мы с десятка ударов вчера потеряли очень небольшое количество нашего оборудования.
Третий уровень фортификаций это экспериментальный проект. Это должны были быть огромные сооружения, которые должны были накрывать подстанцию в размере 3 футбольных полей.
Они чрезвычайно дорогостоящие. До сих пор не понятна их экономическая целесообразность,
– сказал он.
Он добавил, что для Украины это стоило бы сотни миллиардов гривен.