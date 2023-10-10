Из-за засухи в Европе начали мелить реки: как это повлияет на экономику

В Европе осень показалась сухой, поэтому уровень воды в реках начал падать. Это может оказать негативное влияние на экономику.

В начале осени в европейских странах произошла засуха, из-за которой реки начали быстро терять уровень воды. Больше всего эта проблема затронула центральную и западную части Европы.

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Уровень воды в реках снижается

К примеру, в Германии уровень реки Рейн снижался с конца сентября. Сейчас он опустился значительно ниже нормальной отметки 1,75 метра. Самый низкий уровень воды в Рейне был зафиксирован 8 октября около города Кауб – всего 90 сантиметров.

Глубина этой реки близ Кауба имеет большое значение, ведь влияет на транспортную пригодность. Если глубина в этом районе будет слишком мала, баржи не смогут свободно и безопасно передвигаться по реке.

Если уровень воды в Рейне будет слишком низким, то загруженным баржам трудно пройти сквозь эту точку, не садясь на мель и не повреждая корпуса.

В таких случаях операторам может потребоваться уменьшить количество груза на барже, что приведет к увеличению расходов на транспортировку и задержку,

– говорится в сообщении.

В то же время, до конца недели в Европе будет сохраняться сухая погода, поэтому уровень воды продолжит снижаться.

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