Землетрясение в Словакии произошло в 60 километрах от границы Украины, на глубине 10 километров. По классификации это землетрясение относится к сильно умеренным.
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Магнитуда землетрясения была 5,4
По шкале Рихтера магнитуда землетрясения на территории Словакии составила 5,4. В Закарпатской области фиксировали землетрясение магнитудой 4,5, когда во Львовской области – 5.
Карта землетрясения в Словакии / Фото Главный центр специального контроля
Угрожает ли такое землетрясение людям
Как сообщили в Главном центре специального контроля, такое землетрясение не представляет угрозы населению и объектам критической инфраструктуры.
Сообщается, что землетрясение ощущалось в населенных пунктах на территории Украины многими людьми.
Землетрясение такой магнитудой характеризуется дрожью окон, дверей, посуды, скрипа пола и стен. Висящие предметы легко расшатываются, жидкость в открытых рынках слегка колеблется. В стоящих на месте автомобилях толчок заметен.
На Закарпатье несколько раз фиксировали землетрясение
- В сентябре 2023 года в Закарпатской области по меньшей мере дважды фиксировали подземные толчки.
- 14 сентября было зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,0. Эпицентр землетрясения находился в 6 километрах к востоку от города Виноградов, на глубине 5 километров. По классификации землетрясений относится к неощутимым.
- Еще одно землетрясение в Закарпатской области зафиксировали 23 сентября с той же магнитудой 2,0. В этот раз эпицентр землетрясения находился в Свалявском районе на глубине 2 километра.
- Также следует добавить, что 10 августа было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,2 в 23 километрах к востоку от Ужгорода, на глубине 3 километра.