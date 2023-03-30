В Украине отопительный сезон заканчивается раньше срока

Окончание отопительного сезона уже началось в шести областях: Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой. В скором времени отопление отключат и в остальных регионах.

В каких городах уже отключили отопление

22 марта отключили теплоснабжение в Днепре. В Каменском – 25 марта, а в Никополе планируют 31 марта. В Черновцах днем решили приостанавливать подачу отопления в дома горожан, а ночью включать обратно.

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В каких городах скоро отключат тепло

31 марта отопление отключат в Одессе, Полтаве и Запорожье. Об этом сообщили в пресс-службах горсоветов. Также 1 апреля тепло выключат в Краматорске Донецкой области.

В субботу, 1 апреля, решили завершить отопительный сезон в Ужгороде. Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета. В городе Ивано-Франковске в связи с похолоданием решили пока продлить отопительный сезон, который должен завершиться 1 апреля.

Луцк тепло с 23 марта временно приостановило отопительный сезон и предупреждает о возможных перебоях с горячей водой. Херсон стал следующим городом, завершившим отопление 24 марта.

В Киеве тепло планируют отключить 5 апреля. Об этом рассказал городской голова Кличко.

С 5 апреля столица приступит к прекращению отопительного сезона. На прекращение отопления в системе, которая является самой большой в Европе, городу нужно примерно 5 дней. Напомним, уже не первый раз Киев завершает традиционный отопительный сезон раньше 15 апреля, чтобы киевляне смогли сэкономить на оплате за тепло. По прогнозам синоптиков, уже на этой неделе среднесуточная температура будет выше 8 градусов, когда по нормативам мы можем выключать отопление. Впрочем, социальные объекты – садики, больницы, школы – будут получать тепло. Мы будем их отключать только по заявкам руководителей,

– отметил Виталий Кличко.