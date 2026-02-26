Единственный производитель оптического волокна в России не работает уже еще с мая 2025 года. Работа остановилась после украинских атак.

Почему в России остановился завод, производящий оптическое волокно?

Остановка производства сделала Кремль полностью зависимым от китайских поставок, о чем пишет медиа "The Moscow Times".

Завод, которым управляет компания Optic Fiber Systems в городе Саранск, был поврежден в результате серии украинских ударов в апреле – мае 2025 года. Он до сих пор не возобновил свою работу.

До остановки предприятие производило около 4 миллионов километров оптического волокна в год. Оно обеспечивало примерно 20 российских кабельных производителей, которые использовали его для изготовления волоконно-оптических кабелей.

В то же время китайские поставщики с начала 2026 года повысили цены для российских покупателей. Пекин сейчас поставляет ключевой компонент для телекоммуникационных сетей и военных беспилотных систем.

Так цена в Китае на волокно стандарта G.652D (оно широко используется в телекоммуникационных кабелях) выросла с 16 юаней (это 2,33 доллара) за километр в начале 2025 года до 25 юаней (3,60 доллара) в конце года.

Обратите внимание! Кроме того, она достигла 40 юаней (5,80 доллара) в январе.

Представители отрасли объясняют скачок цен стремительным ростом спроса, в частности для военного использования.

И Россия, и Украина все чаще используют оптоволоконные кабели для управления беспилотниками на расстоянии до 50 километров, что делает их устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы,

– говорится в материале.

По словам Чунь Шена, аналитика Центра исследований волоконно-оптических кабелей Пекинского университета почты и телекоммуникаций, в 2025 году Россия обеспечила 10,5% мирового потребления оптического волокна (ранее этот показатель был меньше 1%). В абсолютных показателях в прошлом году Россия приобрела почти 60 миллионов километров волокна.

Руководители отрасли предупреждают, что главным риском сейчас является не стоимость, а доступность поставок. Российские производители кабеля вряд ли смогут удержать нынешние цены и будут вынуждены их повысить.

Обратите внимание! Рост расходов может привести к повышению цен на услуги аренды "темного" волокна и строительство магистральных телекоммуникационных сетей по всей России.

Напомним, что Китай очень влияет на Россию. Об этом отметили в Службе внешней разведки.

Например, Москва еще недавно один из ключевых партнеров для Монголии. Но фактически потеряла свою роль из-за Пекина. Таким образом Кремль вытесняют постепенно с монгольского рынка.

Рост торговой зависимости Монголии от Китая свидетельствует о глубокой трансформации экономических приоритетов и переформатировании силового поля в Центральной Азии, где российское влияние продолжает ослабевать на фоне активной экспансии Пекина,

– отметили в разведке.

Обратите внимание! Китай активно закрепляет статус ключевого экономического партнера Монголии.

