Россияне разрушили завод "Cersanit" в Житомирской области: тысяча человек остались без работы
Очередное циничное нападение врага нанесло сокрушительный удар по отечественной промышленности. Одно из крупнейших предприятий региона вынуждено пойти на радикальные меры ради сохранения жизней своих специалистов.
Каковы последствия для предприятия и почему руководство приняло радикальное решение
С сентября российские оккупанты дважды наносили прицельные удары дронами по заводу Cersanit в Звягеле Житомирской области, поэтому компания полностью прекращает производство. Предприятие является одним из крупнейших работодателей региона, поэтому остановка производства напрямую ударит по доходам около 1000 работников, о чем сообщает пресс-служба компании.
Главной причиной закрытия стала невозможность гарантировать безопасность людей в условиях постоянного террора. Интенсивные атаки, частые воздушные тревоги и эвакуации по несколько раз в день, а также перебои с электричеством делают стабильную работу просто невозможной.
Важно! Второй критический фактор – это масштаб разрушений технологических линий. Вражеские дроны нанесли настолько серьезные повреждения во время атак в сентябре и октябре, что восстановить производственные мощности в нынешних условиях компания не в состоянии.
Какие еще предприятия пострадали от российского террора в последнее время
Напомним, что враг целенаправленно уничтожает украинскую экономику, нанося атаки по бизнесу по всей стране. В частности, 18 октября из-за поражения прекратило работу производственное предприятие в Ровенской области.
Подобная судьба постигла и компанию "КСМ ПРОТЕК" в Киевской области, которая полностью остановилась после налетов беспилотников 10 и 11 октября. Кроме того, из-за ракетных ударов процесс "холодной остановки" металлургический гигант "АрселорМиттал Кривой Рог" приступил к, а в Виннице россияне нанесли удар по кондитерской фабрике "Рошен".
Обратите внимание! Такие действия агрессора означают не только миллионные убытки для бизнеса, но и потерю рабочих мест для тысяч украинцев, что требует от работников быстрого поиска новых источников дохода, а от государства – усиления защиты промышленных объектов.