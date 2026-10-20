Каковы последствия для предприятия и почему руководство приняло радикальное решение

С сентября российские оккупанты дважды наносили прицельные удары дронами по заводу Cersanit в Звягеле Житомирской области, поэтому компания полностью прекращает производство. Предприятие является одним из крупнейших работодателей региона, поэтому остановка производства напрямую ударит по доходам около 1000 работников, о чем сообщает пресс-служба компании.

Главной причиной закрытия стала невозможность гарантировать безопасность людей в условиях постоянного террора. Интенсивные атаки, частые воздушные тревоги и эвакуации по несколько раз в день, а также перебои с электричеством делают стабильную работу просто невозможной.

Важно! Второй критический фактор – это масштаб разрушений технологических линий. Вражеские дроны нанесли настолько серьезные повреждения во время атак в сентябре и октябре, что восстановить производственные мощности в нынешних условиях компания не в состоянии.

Какие еще предприятия пострадали от российского террора в последнее время

Напомним, что враг целенаправленно уничтожает украинскую экономику, нанося атаки по бизнесу по всей стране. В частности, 18 октября из-за поражения прекратило работу производственное предприятие в Ровенской области.

Подобная судьба постигла и компанию "КСМ ПРОТЕК" в Киевской области, которая полностью остановилась после налетов беспилотников 10 и 11 октября. Кроме того, из-за ракетных ударов процесс "холодной остановки" металлургический гигант "АрселорМиттал Кривой Рог" приступил к, а в Виннице россияне нанесли удар по кондитерской фабрике "Рошен".

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Обратите внимание! Такие действия агрессора означают не только миллионные убытки для бизнеса, но и потерю рабочих мест для тысяч украинцев, что требует от работников быстрого поиска новых источников дохода, а от государства – усиления защиты промышленных объектов.